Grande Fratello, Lorenzo sicuro: "sarà Helena a lasciare la Casa", l'orientamento dei fan

Lunedì 24 marzo andrà in onda la semifinale del Grande Fratello e, anche durante la quarantunesima puntata, ci sarà un'eliminazione. Uno dei concorrenti finiti in nomination la settimana scorsa dovrà abbandonare la Casa. In bilico ci sono Luca Giglio, Helena Prestes e Chiara Cainelli. Secondo i sondaggi online, la modella brasiliana avrebbe maggiori possibilità di salvarsi, ma Lorenzo Spolverato la pensa diversamente.

Lorenzo Spolverato prevede l'eliminazione di Helena: avrà ragione anche stavolta?

Luca e Chiara sono convinti che il pubblico porterà Helena in finale. Di parere opposto è il modello milanese che, nel corso di questa edizione del reality show, ha spesso indovinato l'esito del televoto. Questo ha alimentato i sospetti che tra lui e gli autori del programma ci sia un feeling particolare e che Lorenzo riceva delle dritte nel Confessionale.

Forte di questa sua presunta dote divinatoria, Spolverato ha cercato di rassicurare sia Giglio che Chiara: "State tranquilli, sarà Helena a lasciare il loft dei Lumina Studios.Questi stessi studi, a breve, ospiteranno il nuovo reality The Couple, il nuovo relaity show condotto d Ilary Blasi che, secondo i rumor, avrebbe un montepremi d capogiro: 1 milione di Euro.

Lorenzo prevede l'eliminazione di Helena

Strategie social: fan divisi tra alleanze e rivalità

Nel frattempo, sul web, i sostenitori dei concorrenti stanno attuando le loro strategie di voto. La fanbase della Prestes si ritrova a lottare contro tutti. Gli Shailenzo, il gruppo di sostenitori di Shaila e Lorenzo, hanno deciso di dare i loro voti a Giglio, considerandolo l'artefice del riavvicinamento tra i due ex. I fan di Zeudi Di Palma, invece, stanno mettendo a disposizione di Chiara tutte le loro email, nonostante quest'ultima, negli ultimi giorni, si sia allontanata dall'ex Miss Italia.

Negli ultimi giorni, il problema del televoto truccato dai fan è esploso anche a causa di un'intervista rilasciata a Striscia La Notizia da una persona pentita di aver partecipato a questa pratica. La testimone ha rivelato: "Esistono liste di email con relative password rubate. Abbiamo accesso a file contenenti decine di migliaia di indirizzi, alcuni con 20.000 email, altri con 90.000 e persino 250.000."

E ha aggiunto che i fan per evitare di essere scoperti, registrano queste email sul sito del Grande Fratello e dopo aver ricevuto la verifica cancellano le loro tracce. "È una pratica illegale, perché si usano credenziali appartenenti ad altre persone, letteralmente rubate. Più si sfruttano questi pacchetti di email, maggiore sarà l'impatto sulle votazioni," ha precisato. La questione ha sollevato polemiche tra i telespettatori, alcuni dei quali chiedono un intervento per garantire la regolarità del televoto nella fase cruciale della competizione.