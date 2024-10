Grande Fratello, Lorenzo senza corteggiatrici: Shaila lo considera un fratello, Helena fa un passo indietro

Nelle ultime ore, Lorenzo Spolverato ha avuto due faccia a faccia fondamentali per il suo percorso all'interno del Grande Fratello. Inizialmente, ha chiarito la natura della sua relazione con Shaila Gatta e, successivamente, ha avuto un secondo confronto con Helena Prestes, la quale, pur ammettendo di provare ancora qualcosa per lui, ha deciso di fare due passi indietro.

Una giornata di 'chiarimenti' al Grande Fratello

Lorenzo e Shaila, dopo alcuni giorni in cui si erano rivolti a stento la parola, hanno deciso di parlarsi a quattrocchi. L'ex velina ha ribadito che la sua scelta è Javier e che ciò non implica una rinuncia all'amicizia con lui. Il modello ha ammesso di aver contribuito alla rottura del loro rapporto e di essere rimasto deluso dopo averla vista avvicinarsi al pallavolista. Entrambi hanno promesso di ripartire da zero, ma solo come amici.

Poco dopo, Helena ha chiesto a Lorenzo cosa si fosse detto con l'ex velina, non per curiosità, ma perché lo considera un amico e desidera che lui si senta libero di parlare con lei. Pronta a lasciarlo andare, ha aggiunto: "Se vuoi tornare con lei, fai quello che vuoi. Non ti devi preoccupare dei miei sentimenti. Nella mia testa è chiaro quello che abbiamo."

Helena ha avuto in chiarimento con Lorenzo e Shaila

Tuttavia, per Lorenzo, Helena non è sincera; crede che la coinquilina provi ancora qualcosa per lui e che per questo motivo il suo riavvicinamento con Shaila le abbia dato fastidio. Lorenzo ha invitato Helena a non costruirsi un rapporto che non esiste. Durante la conversazione, Helena ha accusato Lorenzo di pensare solo alle dinamiche del gioco, portando entrambi a interrompere il dialogo.

Poco dopo, la modella brasiliana ha parlato con Shaila, spiegando che il chiarimento con Spolverato lo aveva cercato per non perdere il loro rapporto di amicizia: "Lo vedo come un fratello, non come una persona che vorrei al mio fianco. Spero che con te sia sincero e che non continui a pensare alle dinamiche del programma facendo i suoi giochetti." Helena ha ribadito che l'interesse verso Lorenzo esiste ancora, ma ha compreso che stare vicino a lui la farebbe solo soffrire, quindi per il momento ha deciso di fare due passi indietro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Shaila Gatta fornisce il suo supporto a Helena Prestes nel rapporto con Lorenzo Spolverato.