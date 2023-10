Grande Fratello: Lorenzo Remotti eliminato, ecco i concorrenti in nomination

Lorenzo Remotti è stato il secondo concorrente a essere eliminato in questa edizione del Grande Fratello, dopo Claudio Roma uscito la scorsa settimana. Il calzolaio ha perso il televoto flash durante la diretta del 6 ottobre. Alla fine della puntata, tre concorrenti sono finiti in nomination. Il prossimo televoto non comporterà un'eliminazione, ma sarà invece utilizzato per determinare il concorrente preferito dal pubblico.

Lorenzo Remotti eliminato dal Grande Fratello

Nel corso dell'ottava puntata del Grande Fratello, focalizzata su Beatrice Luzzi e sugli attacchi degli altri concorrenti verso l'attrice di Un posto al sole, la produzione ha improvvisato un televoto flash tra i nominati della settima puntata del reality show.

Grande Fratello: Vittorio Menozzi, tra i protagonisti dell'edizione 2023

Beatrice, la preferita dal pubblico, ha dovuto indicare il nome del concorrente che avrebbe voluto mandare al televoto flash, l'attrice ha scelto Lorenzo. Da qui è partita la catena. Remotti ha indicato Arnold Cardaropoli che ha fatto il nome di Valentina Modin che ha puntato il dito contro Vittorio Menozzi.

Grande Fratello: un'immagine dell'edizione 2023

Chiuso il televoto, Lorenzo, Arnold, Valentina e Vittorio si sono posizionati con le spalle rivolte al led, pronti ad ascoltare il risultato dell'inesorabile verdetto. Prima, però, Alfonso ha chiesto a tutti di esprimere un ultimo pensiero. Vittorio ha detto che non avrebbe voluto uscire per non interrompere la conoscenza con alcuni Inquilini. Lorenzo ha affermato che in caso di eliminazione sarebbe stato comunque felice perché avrebbe riabbracciato la sua famiglia. Valentina ha riassunto l'esperienza in una parola: tesoro. Arnold si è detto contento di aver ricevuto degli insegnamenti da parte dei suoi compagni.

Alla fine il pubblico ha voluto che ad abbandonare il programma fosse Lorenzo, risultato il meno votato. Queste le percentuali Vittorio 31%, Arnold 26%, Valentina 22% e Lorenzo 21% dei voti.

Immuni e Nomination

La puntata si è conclusa con il solito giro di nomination. Ma prima sono stati resi noti gli immuni, quelli scelti dai concorrenti sono Samira, Ciro, Angelica, Fiordaliso, Paolo e Heidi. Cesara Buonamici ha regalato l'immunità a Massimiliano e Alex. Beatrice è immune perchè è la preferita dal pubblico.

Ecco come hanno votato i concorrenti per le nomination.

Rosy ha nominato Grecia;

Grecia ha nominato Rosy;

Giuseppe ha nominato Valentina;

Letizia ha nominato Grecia;

Arnold ha nominato Grecia;

Valentina ha nominato Grecia;

Vittorio ha nominato Giselda;

Giselda ha nominato Grecia;

Anita ha nominato Valentina;

Samira ha nominato Valentina;

Fiordaliso ha nominato Grecia;

Ciro ha nominato Grecia;

Angelica ha nominato Grecia;

Paolo ha nominato Grecia;

Heidi ha nominato Anita;

Massimiliano ha nominato Grecia;

Alex ha nominato Anita;

Beatrice ha nominato Arnold.

I concorrenti nominati per il televoto non eliminatorio sono: Grecia, Valentina e Anita.