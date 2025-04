Grande Fratello, Lorenzo reagisce alle accuse di Shaila: ecco cosa ha detto ai suoi fan

L'ultima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico. A rendere memorabile la serata non è stata solo la finale in sé, ma un momento in particolare: l'addio in diretta tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo aver condiviso un lungo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia, l'ex velina ha spiegato che, una volta uscita dal gioco, ha aperto gli occhi su una realtà che forse dentro quella bolla era difficile da vedere.

Shaila rompe il silenzio: "Era una relazione tossica"

"Ho capito che la nostra era una relazione tossica," ha detto. Ma la Gatta non si è fermata lì. In una recente intervista rilasciata al settimanale CHI, ha approfondito la questione con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: "Dopo il Grande Fratello non ci siamo più sentiti. Lui è sparito del tutto".

"Non l'ho mai più contattato, né lui ha cercato me. Ma non ci sono rimasta male. Anzi, questo ha rafforzato la mia convinzione: il suo era un sentimento tossico, egoista. Mi sono illusa che, amandolo, potessi aiutarlo a migliorare... ma la verità è che certe persone non cambieranno mai," ha spiegato al magazine. Shaila ha raccontato di un amore che l'ha logorata, un legame in cui si è sentita svuotata, trascinata da quello che definisce un uomo "insicuro e narcisista". Un amore sbilanciato, dove lei dava e lui prendeva.

Il confronto tra Shaila e Lorenzo

La risposta social di Lorenzo

Come era prevedibile, la reazione di Spolverato non si è fatta attendere. L'ex modello milanese ha scelto un tono molto diverso, affidandosi ai social per dire la sua, pur senza mai citare Shaila direttamente. Su Instagram ha scritto: "Giornataccia. Ma voi mi siete tanto tanto vicini, vi sento. Torno molto presto con la mia ironia a divertirmi con voi. Non vedo l'ora. Vi amo!"

Nelle ultime ore, parte del pubblico - soprattutto gli affezionati della coppia - si è scagliata contro Shaila, accusandola di essersi lasciata influenzare e di aver abbandonato un amore che, a detta loro, era autentico. Alcuni parlano persino di "manipolazione" da parte dell'esterno, trasformando i social in un campo di battaglia.