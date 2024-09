Grande Fratello: chi è Ilaria Clemente, la concorrente Nip esperta in cyber-security

Ilaria Clemente, romana di 30 anni, è una delle concorrenti Nip dell'edizione 2024 del Grande Fratello. Nata il 22 giugno 1994 da papà americano e mamma pugliese, la ragazza è una donna dalle molte sfaccettature, capace di bilanciare un'importante carriera nel mondo della sicurezza informatica con una vita piena di passioni.

Chi è Ilaria Clemente, la concorrente "nip" del Grande Fratello 2024

Laureata in Scienze Economiche e specializzata in Cyber-security presso l'Università La Sapienza di Roma, la gieffina oggi lavora come "cyber risk specialist" per un'azienda nel settore automotive, proteggendo i dati sensibili e prevenendo attacchi informatici, è entrata nella casa più spiata d'Italia durante la seconda puntata del reality show.

Nel video di presentazione del Grande Fratello, Ilaria ha spiegato quanto il suo lavoro la appassioni per via delle continue sfide e della necessità di essere sempre un passo avanti ai rischi del web. Gli amici la chiamano "cervellona" per via della sua professione, ma lei preferisce mostrarsi anche come una persona solare, ironica e sempre pronta a divertirsi.

Una foto condivisa da Ilaria sui social

Una trasformazione personale

Uno degli aspetti più significativi della vita di Ilaria è il suo percorso di trasformazione fisica. Negli ultimi anni ha perso 40 kg, un risultato che le ha dato nuova fiducia in se stessa e una prospettiva diversa sul concetto di bellezza. "Quando ero piccola volevo solo mangiare," ha raccontato, con la solita ironia che la contraddistingue. Tuttavia, oggi il suo messaggio va oltre il semplice aspetto fisico: "Vorrei dire a tutte le ragazze in fissa per il fisico, pensate al cervello, è più importante."

Ilaria, o Ila, come viene chiamata nella Casa per differenziarla da Ilaria Galassi, è fidanzata con Daniele, un ragazzo originario di Centocelle che ora vive vicino a Monterotondo. L'esperta in cyber-security ama concentrarsi su ciò che la rende felice: viaggiare, cucinare e ballare. La passione per i balli latino-americani, infatti, rappresenta per lei un modo per rilassarsi e divertirsi dopo le giornate intense di lavoro.

I social e la vita quotidiana

Molto presente su Instagram con il profilo @ilacleme94, Ilaria condivide momenti della sua vita di tutti i giorni, tra foto delle sue vacanze, ricette e riflessioni personali. Il suo account riflette la sua mentalità aperta, influenzata anche dalle esperienze vissute all'estero, mostra una personalità sfaccettata e autentica, che non teme di rivelare ogni lato di sé.

L'avventura al reality show

Partecipare al Grande Fratello per Ilaria è un'opportunità per mettersi alla prova fuori dal suo contesto abituale. "Vado a fare la vacanza più figa del mondo," ha scherzato, anche se è pronta a mettersi in gioco e scoprire quei lati della sua personalità che ancora non sono venuti fuori. Non cerca la fama, ma piuttosto vuole vivere qualcosa di unico che le permetta di arricchire il suo bagaglio personale e umano. Solare e socievole, non ha paura di definirsi "inciuciona", una che ama commentare tutto ciò che le succede intorno, una dote indispensabile per partecipare al reality show.

