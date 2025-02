Lite tra Shaila e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: "Non voglio elemosinare la tua attenzione"

Ancora un litigio nella casa del Grande Fratello. Stavolta tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

L'ex Velina di Striscia la Notizia trova che il suo fidanzato appaia molto distaccato, ed è scoppiata in lacrime sfogandosi con Pamela Petrarolo. Ma vediamo cosa è successo.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Shaila e Lorenzo, il litigio

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a fare coppia, me negli ultimi giorni il loro rapporto non sembra così solido. L'ex velina, ma anche gli altri coinquilini della casa, hanno notato un atteggiamento piuttosto freddo. Shaila si è sentita ignorata, anche perché Lorenzo ha voluto allontanarsi un po' perché aveva bisogno di ritrovare se stesso come persona, anziché come parte di una coppia. Shaila ha allora cercato un confronto con Lorenzo, lamentandosi di questo comportamento: nonostante cerchi di stargli accanto infatti, sta diventando sempre più difficile. Specie perché, ha lamentato Shaila, con tutti gli altri Lorenzo si comporterebbe in maniera normale.

La ragazza gli detto che non aveva ricevuto un abbraccio da lui per tutto il giorno, mentre con gli altri inquilini era carino.

Shaila Gatta

Il secondo confronto e le lacrime di Shaila

Il confronto è poi proseguito in serata, nella sauna. Stavolta è stato Lorenzo a raggiungerla, nel tentativo di spiegare la sua posizione. Shaila però, ha rifiutato il contatto ammettendo di esserci rimasta male quando ha visto lui dare attenzioni a Chiara. Ha inoltre aggiunto di non voler elemosinare la sua attenzione, dato che è la fidanzata.

Poco dopo, Shaila è scoppiata in lacrime davanti a Pamela Petrarolo che ha provato a calmarla: l'ex velina le ha confidato di non sapere se è davvero pronta alla relazione con Lorenzo, dato che viste le ultime vicende. si prospetta come una relazione che le richiederà molte energie.

A sorpresa, alle due si è aggiunta anche Helena Prestes, con cui Shaila non ha mai avuto un buon rapporto: è stata proprio lei, ha ammesso Pamela, ad accorgersi che Shaila stava male.

Confortata da Pamela, Shaila le ha confidato di voler prendere le distanze dal rapporto, tanto che la Petrarolo le ha fatto notare che ha il diritto di non farsi andare bene tutto.