Grande Fratello: Lino Giuliano squalificato, ecco le reazioni di Alessia Pascarella ed Enzo Bambolina

La prima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, andata in onda ieri, ha visto l'annuncio della squalifica di Lino Giuliano, un concorrente che non ha neanche avuto il privilegio di varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia. La sua esclusione è avvenuta a causa di un grave scivolone sui social, che ha attirato l'attenzione e la condanna degli autori del programma e di Alfonso Signorini. Subito dopo la reazione di Lino, ci sono stati anche i commenti della sua ex Alessia Pascarella e Enzo Bambolina, il conduttore insultato da Giuliano.

Alfonso Signorini chiarisce le ragioni dell'espulsione

Il conduttore del reality show, ha spiegato i motivi della squalifica: "Doveva entrare Lino Giuliano, ma qualche giorno fa ha pubblicato un commento omofobo sul suo profilo social". Signorini ha sottolineato che, nonostante Giuliano abbia subito ritrattato e si sia scusato con apparente sincerità, i contenuti offensivi erano contrari ai valori di Mediaset ed Endemol. Il commento incriminato era stato rivolto al conduttore napoletano Enzo Bambolina, al quale Giuliano aveva scritto: "Ric.hione di mer.da, domani ti denuncio. Ma hai perso la testa, mezzo scemo?".

La reazione di Alessia Pascarella

La squalifica di Giuliano ha suscitato reazioni da parte della sua ex fidanzata con la quale aveva partecipato a Temptation Island 2020. La ragazza ha difeso Giuliano, affermando che, sebbene le sue parole non siano giustificabili, sono state pronunciate in un momento di rabbia. "Mi dispiace perché il Grande Fratello è una grande occasione e un'esperienza bellissima anche per quelli che commentano in modo negativo... Loro sarebbero i primi ad andarci anche a piedi!", ha scritto Alessia Pascarella nelle sue storie di Instagram.

Lino e Alessia a Temptation Island

Le parole del tiktoker napoletano

Dopo la reazione caldo di Lino e le parole di Alessia, anche Enzo Bambolina ha commentato la situazione, esprimendo il suo dispiacere per l'esclusione di Giuliano. Sembra che il conduttore, a sua volta, abbia ricevuto numerosi insulti da parte dei fan di Lino che lo hanno accusato di aver teso una trappola al loro beniamino per farlo squalificare.

"È stato spiacevole udire il conduttore del Grande Fratello che ha declinato l'entrata di Lino Giuliano nella Casa," ha dichiarato Enzo Bambolina. "Ho sempre 'punzecchiato' i personaggi noti e mi diletto nel farlo anche perché fa parte del mio 'personaggio'. Non ho preparato trappole e non era mia intenzione farlo squalificare", ha aggiunto, sottolineando di non avere nulla contro Giuliano e augurandogli fortuna e serenità per il futuro.