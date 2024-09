Grande Fratello: Lino Giuliano dopo la squalifica: "Per me un colpo duro, mi trovo in una situazione difficile

La diciottesima edizione del Grande Fratello è iniziata questa sera, 16 settembre, su Canale 5. Come anticipato nel pomeriggio, Lino Giuliano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island, non fa più parte del cast. L'ufficializzazione è arrivata tramite un annuncio di Alfonso Signorini all'inizio della puntata. Poco dopo è seguita la dichiarazione ufficiale di Lino.

La reazione di Lino Giuliano

L'ex fidanzato di Alessia Pascarella, con la quale si è separato durante il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, ha rilasciato un lungo comunicato in cui ha ribadito quanto già dichiarato pochi giorni fa. Lino ha voluto precisare di non essere omofobo e ha spiegato che la sua risposta eccessiva è stata frutto dell'impulsività, attribuendo la colpa anche alla sua scarsa dimestichezza nell'uso dei social.

Le parole del concorrente squalificato

"Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo. È vero ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente perché attiene a un momento stupido ed ho scritto cose che non mi corrispondono.Capita a tutti di dire cose sbagliate e può capitare ancora in futuro, ma non è capitato solo a me".

Alfonso Signorini ha comunicato la squalifica di Lino Giuliano

"L'importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io spero che tutti possano comprendere che quel commento apparteneva a un momento e non a una mia realtà. L'esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Dopo essermi scusato speravo in maggiore comprensione, anche considerando la mia età".

"I social a volte bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto. Alla mia età i social spesso sono un mezzo per giocare, scherzare e fare commenti che appartengono a un momento e non ad una realtà. Ho capito questo e ora starò più attento in futuro. Per migliorare me stesso. Contavo molto su questa partecipazione. Ho rinunciato a tutti i miei impegni personali e lavorativi e ora mi trovo in una situazione difficile. Questa era una grande opportunità per me, per dimostrare chi sono veramente e soprattutto che non sono omofobo".

I motivi della squalifica

Alcune giorni fa, l'account ufficiale del Grande Fratello aveva annunciato la partecipazione di Lino Giuliano, pubblicando una clip su Instagram. In risposta al video, Vincenzo Galasso, noto come Enzo Bambolina, presentatore napoletano, aveva commentato: "Racconta anche che sei stato con me, non te lo dimenticare". Enzo aveva subito chiarito che si trattava di una battuta, accompagnata da emoticon sorridenti per sottolinearne il tono ironico.

Tuttavia, la replica di Lino sotto il commento di Bambolina è stata quella che ha portato alla sua squalifica. "Come ti piacerebbe! Sembri l'omino Michelin, se ti fai il trapianto di capelli magari sarai più credibile", aveva risposto, aggiungendo insulti omofobi e minacce: "Ric.hione di mer.da, domani ti denuncio. Ma hai perso la testa, mezzo scemo?".