Grande Fratello, Lino Giuliano commenta la possibile squalifica: “Lascio che sia il destino a decidere”

Dopo l'intervista di Beatrice Luzzi a Verissimo, l'ex concorrente di Temptation Island è intervenuto per dimostrare di non essere omofobo, ma il suo destino potrebbe essere segnato.

Lino Giuliano, che abbiamo conosciuto a Temptation Island 2024, dove è entrato con Alessia Pascarella ma è uscito da single, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello. Nonostante la sua partecipazione sia stata ufficializzata sul sito del reality show, non è ancora certo che il barbiere napoletano varchi la famosa porta rossa, a causa di un suo commento omofobo.

La possibile squalifica di Lino Giuliano

Proprio il post condiviso sull'account ufficiale del programma potrebbe aver causato l'esclusione del potenziale concorrente. In particolare, il commento - a suo dire scherzoso - di Vincenzo Galasso, in arte Enzo Bambolina, noto conduttore e influencer napoletano, ha innescato la miccia di una bomba che potrebbe esplodere domani sera, quando inizierà la diciottesima edizione del reality show.

"Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare", ha scritto Enzo, la risposta omofoba di Lino: "Ric.hione di mer.da, domani ti vado a denunciare. Ma stai perdendo la testa, mezzo scemo?", ha scatenato il web che ha chiesto la sua sua squalifica prima ancora che si accendano le luci nella nuova Casa del Grande Fratello.

Batrice Luzzi ha parlato a Verissimo della frase di Lino

Beatrice Luzzi, futura opinionista del reality show accanto a Cesara Buonamici, è intervenuta sulla vicenda durante la sua intervista a Verissimo di sabato 14 settembre. Pur riconoscendo la gravità delle parole di Giuliano, Luzzi ha invitato a considerare il contesto e l'importanza di trattare tematiche come l'omofobia all'interno del programma. Ha sottolineato che il programma potrebbe rappresentare un'opportunità per affrontare e discutere questi temi in maniera costruttiva.

"Credo che faccia parte un po' del suo personaggio quel commento. Voglio dire, nel momento in cui si è scelto credo che ci si aspettasse dei commenti del genere" ha detto Beatrice "Certamente il suo commento è stato all'altezza della domanda, poi bisogna anche contestualizzare. Era gravissimo, assolutamente. Però il Grande Fratello probabilmente serve anche a discutere di queste cose. A confrontarsi su queste cose, a farne una discussione sociale."

La difesa sui social con il supporto di suo fratello

Nel frattempo, il diretto interessato ha risposto alla pioggia di critiche ricevute sui social, condividendo messaggi di sostegno da parte di fan appartenenti alla comunità LGBTQ+. Per rafforzare la sua difesa, Lino ha pubblicato una foto in compagnia di due amici, una coppia omosessuale, accompagnata dal loro messaggio di sostegno: "Sei una delle persone meno omofobe che conosco. Adori me e mio marito e noi adoriamo te."

Inoltre, Lino ha ribadito il suo punto di vista con un post, affermando di non essere omofobo e di lasciare che sia il destino a decidere il suo futuro nel reality: "Indipendentemente dalla scelta del reality voglio che voi sappiate che non sono omofobo. Per il resto lascerò che sia il destino a decidere."

A difendere il potenziale gieffino è intervenuto anche suo fratello, il cantante neomelodico Giuliano Giuliano, i due in passato hanno anche girato un video musicale insieme, che ha accusato Enzo Bambolina di aver provocato intenzionalmente Lino per cercare visibilità. In un post su Instagram, Giuliano ha scritto:"Non mi sono mai intromesso nelle cose di mio fratello, ma ora devo".

"Strumentalizzare l'omofobia per fare spettacolo è grave. Questa persona la conosciamo tutti qui a Napoli ed è un provocatore - ha continuato riferendosi a bambolina - Mio fratello, preso dalla rabbia, è caduto nella sua trappola. Ma per una frase non potete accanirvi su un ragazzo che di omofobo non ha nulla".

Il cantante ha concluso ricordando le tante amicizie con gli omosessuali di suo fratello e, inoltre, ha sottolineato i valori di rispetto e tolleranza con cui sono cresciuti, affermando che Lino non ha mai avuto pregiudizi di alcun tipo e che l'attacco personale di Enzo Bambolina è stato un tentativo di ottenere visibilità a scapito di Lino Giuliano.