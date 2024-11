Grande Fratello, Lino Giuliano attacca Shaila Gatta e Alfonso Signorini: "Figli e figliastri"

Nuove accuse di Lino Giuliano contro il Grande Fratello dopo la puntata del reality show andata in onda ieri, lunedì 4 novembre. Durante la diretta è stata mostrata una clip in cui Javier Martinez ha rivelato che, prima di iniziare la sua relazione con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta aveva ipotizzato che il modello milanese potesse avere un interesse anche per gli uomini.

Lino Giuliano contro il Grande Fratello: accuse di trattamento imparziale

Riavvolgendo il nastro fino alla vigilia della diciottesima edizione del reality, ricordiamo che l'ex partecipante di Temptation Island era stato selezionato come uno dei concorrenti per entrare nella Casa più spiata d'Italia. Lino Giuliano era però stato squalificato prima che il programma iniziasse, a causa di un commento omofobo apparso sul profilo Instagram del reality show. Il commento, in risposta a una provocazione di Vincenzo Galasso, noto come "Enzo Bambolina", recitava: "Ricchi.ne di mer.a, domani ti denuncio. Ma hai perso la testa, mezzo scemo?".

Di recente, Lino ha rivelato che il commento incriminato era stato in realtà scritto da un parente a cui aveva affidato la gestione del suo account Instagram prima dell'inizio del programma. Durante la puntata di ieri, Javier ha raccontato che Shaila, parlando di Lorenzo Spolverato, lo aveva definito con l'insulto "froc.o".

Shaila è finita nel mirino di Lino

Shaila si è difesa con il classico stereotipo: "Ho tanti amici gay e vado ai Pride". Lino, indignato, ha protestato contro quella che considera una disparità di trattamento da parte del programma, che non ha preso provvedimenti nei confronti della ballerina. "Ma ci rendiamo conto di cosa devo accettare? Io mi sono preso le mie responsabilità, perché il commento proveniva dal mio profilo, e ho pagato le conseguenze", ha dichiarato.

"Shaila ha usato la parola 'froc.o' spontaneamente sotto le coperte nella Casa - ha continuato Lino nel video condiviso sui social - La differenza è che per lei tutto è stato risolto subito, senza problemi, mentre io sono stato messo alla gogna, saltando addirittura l'ingresso. Questo mi fa pensare che la legge non sia uguale per tutti: ci sono figli e figliastri".