Grande Fratello, Letizia allontana Paolo Masella dopo il bacio: 'Voglio vivermi quest'avventura'

La nuova coppia del Grande Fratello, che è emersa dopo il primo bacio tra Paolo e Letizia, sembra già attraversare una fase di crisi. Letizia, la fotografa, si lamenta dell'eccessiva oppressione da parte di Masella. La ragazza teme che intraprendere un possibile percorso di coppia potrebbe impedirle di vivere appieno l'avventura del reality show.

Battibecchi tra Letizia e Paolo al Grande Fratello dopo il bacio

Letizia e Paolo, hanno iniziato a battibeccare dopo che la ragazza ha preferito ballare con Massimiliano piuttosto che con lui. La fotografa ha ammesso di non amare e movenze troppo provocanti o seducenti quando balla, Paolo, non si sa bene perché, pensa che sia lui la causa del suo disagio.

Letizia Petris nel suo primo giorno al Grande Fratello

"Mi spiace che non ti trovi bene con me. Mi dispiace che con me ti senti a disagio è la situazione. Lo capisco. Però ci rimango male", le dice, ma Letizia gli spiega che a volte preferisce ballare con Massimiliano perché è un uomo maturo.

Letizia non vuole che Paolo sia ossessivo

La fotografa chiarisce al coinquilino, con cui si è scambiata il primo bacio nella Casa, che vuole solo vivere l'esperienza come crede giusto, cioè condividendola tra Paolo e le amiche, senza creare un legame ossessivo con lui.

"Ma io non sono una che sta appiccicata tutto il tempo, a prescindere. Ne abbiamo già parlato. Io non voglio fare un Grande Fratello io e te e basta. Ho anche le mie amiche e ho tante cose da fare", gli dice Letizia

"Voglio che tu faccia il Grande Fratello con tutti non solo con me, ma non voglio che tu ti senta a disagio con me, questo mi fa restare male", ribadisce Paolo. La risposta di Letizia è decisa: "Non mi appesantire ti prego"

Paolo Masella, chimato nel Confessionale, parla con Alfonso Sigorini

"Paolo tu pensi solo alle dirette del Grande Fratello"

Secondo Paolo, Letizia non riesce a godersi la loro relazione perché, in fondo, pensa che sia sbagliata. "Il problema è che siamo molto diversi" afferma la ragazza. "Lo cominci a dire un po' troppo" replica Paolo stizzito.

Paolo teme che Letizia sia condizionata da quello che pensano fuori e anche dal programma. "Io sono condizionata dal programma? - ha replicato Letizia - Tu parli di continuo delle dirette, dicendo 'speriamo che domani ci vediamo in diretta. Preparati che domani parlano di noi' tutte queste cose ogni volta".

Le clip del reality show

