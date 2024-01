Grande Fratello, Anita Olivieri su Giuseppe Garibaldi: 'Troppo permaloso, mi stressa l'anima'

Anita Olivieri, fino ad oggi complice e alleata di Giuseppe Garibaldi nella Casa del Grande Fratello, ha criticato apertamente il suo amico. La ragazza ha espresso preoccupazioni riguardo alla permalosità di Giuseppe e al modo stressante ed esclusivo in cui sta gestendo il loro rapporto di amicizia.

Nel corso di una conversazione con altri coinquilini, Anita ha sottolineato le attenzioni eccessive di Giuseppe, come quella di preparare ogni giorno la colazione. La ragazza ha espresso il desiderio di indipendenza e criticato il comportamento di Giuseppe, definendolo asfissiante.

Grande Fratello, Le Critiche di Anita: Permalosità e Asfissiante Esclusività di Giuseppe

Uno dei rapporti più consolidati all'interno della casa è quello tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, i due concorrenti si sono spesso spalleggiati, soprattutto quando si è trattato di attaccare, o difendersi, da Beatrice Luzzi.

Oggi, forse per la prima volta, Anita si è lasciata andare a delle critiche, anche molto dure, nei confronti del bidello calabrese, anche perché in questi giorni, a suo dire, avrebbe notato certa una ostilità da parte di Giuseppe nei suoi confronti.

Anita, parlando con Letizia Petris, Marco Maddaloni e Paolo Masella, ha ricordato le attenzioni, a volte asfissianti, del coinquilino, come quello di prepararle quotidianamente la colazione.

"Io la colazione me la so preparare, non è che deve pensare che io adesso non sappia vivere senza di lui", ha affermato aggiungendo "Questa cosa mi urta il sistema nervoso. "Sai mentre sto parlando viene e mi dice 'andiamo 'di là'. Vedi che sto con altre persone, non mi stressare l'anima, sono una persona indipendente, non è che qualsiasi cosa dobbiamo farla insieme".

Nelle ultime ore, questa voglia di indipendenza di Anita, sembra che abbia dato fastidio a Giuseppe "Lui è molto permaloso, è una delle persone più permalose che abbia mai conosciuto nella mia vita".

Il giudizio di Letizia

Letizia ha concordato con Anita: "A me non ha rivolto la parola per due giorni, lo dicevo l'altro giorno a Paolo". "Io comunque aspetto che gli passi - ha concluso Anita - perchè non si può discutere su queste cose, bisogna litigare sulle cose serie"

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Anita parla della permalosità di Giuseppe.