Grande Fratello, Jonas accusa Anita: "Hai giocato con me?" Fan dei Jonita in allarme

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, Jonas mette Anita alle strette chiedendo se abbia giocato con lui. Tra incomprensioni e tensioni, i fan dei Jonita temono per la coppia più amata della stagione.

12/12/2025

Mancano pochi giorni alla finale del Grande Fratello, prevista per il 15 dicembre, e la coppia più amata di questa edizione - Anita Mazzotta e Jonas Pepe, sostenuta dalla numerosissima fanbase dei "Jonita" - sembra attraversare un momento di forte tensione proprio nella fase più delicata del gioco.

Jonas si sente escluso: "Non ti apri con me"

Nelle ultime ore il modello romano ha manifestato il suo malessere, lamentando il fatto che, quando Anita ha bisogno di confidarsi o sfogarsi, cerchi il conforto degli altri inquilini invece del suo. "Ho fatto una riflessione e ho capito perché tu non parli con me. E non è la paura del fuori", ha detto Jonas.

Anita si difende: "Non gioco con te, sono fatta così"

La piercer, sorpresa dalle accuse, sostiene di non capire dove voglia arrivare il compagno. Lui però insiste: la vede chiusa, distaccata, poco propensa all'intimità emotiva. Lei ribatte spiegando che si è sempre gestita da sola: "Non l'ho mai fatto, con nessuno. Nemmeno con le mie amiche. Se ho un problema, me lo risolvo da sola". Jonas, però, non sembra convinto e sostiene che lei ascolti gli altri, tranne quando è convinta di avere ragione. Ne nasce un battibecco: "Forse sei tu abituato a essere ascoltato - gli dice la Mazzotta - e quando non succede ti senti in difetto. Non significa che non ti ascolto". Ma Jonas replica che per lui è strano relazionarsi con qualcuno che non si apre, "dal momento che tutti si confidano con me".

A cercare di riportare calma arriva Grazia, che ricorda come Anita non si sia mai realmente aperta con nessuno nella Casa. "Mi sembra tutto in linea, lei è fatta così", spiega. Le parole, invece di rasserenare Jonas, lo irritano ulteriormente: il ragazzo lascia la conversazione e arriva persino a saltare la cena, evidenziando il suo stato d'animo agitato.

Lo scontro finale e la domanda che ferisce Anita

È la giovane a raggiungere Jonas, trovandolo seduto a terra con un foglio in mano su cui aveva scritto alcuni pensieri. Tra queste righe emerge il sospetto che Anita possa aver giocato con i suoi sentimenti. "Hai giocato con me?", le chiede. Anita, incredula, risponde: "Ma ti pare, Jo? Mi stai davvero chiedendo questo? Secondo te io gioco con te?".

Jonas si sente poco ascoltato e messo da parte: "Non mi ascolti mai, mi sovrasti. Che ci sto a fare qui?". Anita, amareggiata, replica: "Sarei un'incredibile giocatrice. Davvero lo pensi?" Jonas chiude con un ambiguo: "Spero di no, ma mi hai fatto pensare questo*".

La lettera di Jonas per le telecamere

La conversazione si conclude senza un chiarimento definitivo. Poco dopo Jonas scrive una lettera ad Anita ma la legge alle telecamere: "In una discussione non riesco a esprimermi, non mi voglio imporre, non voglio alzare la voce, non posso litigare con te come litigo con altri. Il motivo per cui non ascolti quando litighiamo è che tu sei abituata a risolvere i tuoi problemi da sola".

"Ti sembra stupido e inutile spiegare cose di cui tu sei convinta. In un rapporto non si spiega per avere ragione, ma per venirsi incontro. Mi va bene fare passi avanti e ascoltarti mettendo da parte l'orgoglio. Adesso, abbiamo tempo, ma tempo fuori ne avremo? Se in una discussione stessi zitto tutto il tempo, vorresti sapere cosa ne penso? E se non dicessi una parola saresti contenta? Perché ci si mette insieme?" Anita ha letto la lettera solo più tardi e da sola.