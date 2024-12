Grande Fratello, Jessica sul rapporto con Luca: “Ho chiesto consiglio alla psicologa”, ma la regia censura

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, la tensione tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani è salita alle stelle. La cantante, dopo aver accantonato il suo interesse per Giglio, ha rivolto le sue attenzioni all'attore toscano, nonostante Luca sia dichiaratamente gay e felicemente legato al compagno Alessandro da dieci anni. Il confronto nella Mystery Room, atteso per chiarire le incomprensioni, ha invece aggiunto nuove ombre alla vicenda.

I suggerimenti della psicologa del Grande Fratello

Durante un momento di confidenze, Eva Grimaldi ha suggerito a Jessica di affrontare Luca direttamente: "Ormai dovresti parlare. Hai già detto una cosa forte, 'sto zitta perché è meglio che non dico nulla'. È ovvio che Luca adesso non venga da te, magari aspetta che vai tu. Dai, vai da lui."

Jessica, tuttavia, ha spiegato la sua riluttanza nel fare il primo passo: "Lui non viene a parlare perché cosa può dire? Io direi determinate cose e lui non potrebbe negare. Non può dire 'non è vero nulla'. Lui tiene il suo punto e io il mio. Poi è una cosa molto delicata."

La cantante ha aggiunto che ha già discusso della situazione con la psicologa del programma, ma il resto della conversazione è stato interrotto dalla regia, che ha silenziato l'audio. "La confidenza che mi ha fatto Luca è una cosa molto delicata, meglio non parlarne, ne ho parlato con la psicologa e mi ha detto che", sono state le parole dell'ex voce dei Gazosa.

Jessica e Luca nella Casa del Grande Fratello

La rivelazione di Luca Calvani

In precedenza, parlando con Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, l'attore ha rivelato un dettaglio inedito e controverso. L'attore ha confessato di non aver detto tutto durante il faccia a faccia per evitare di alimentare ulteriormente la tensione, ma ha svelato una proposta avanzata da Jessica: "Mi ha chiesto di fingere una relazione per attirare l'attenzione su di noi durante le puntate di prima serata," ha raccontato Luca

.

Stefania Orlando ha espresso il suo disappunto, suggerendo che Luca Calvani avrebbe dovuto mettere tutto in chiaro in diretta: "Raccontiamo allora anche quando mi hai proposto di fare una finta storia perché avevi paura che io uscissi." L'attore, però, ha scelto di mantenere un atteggiamento più composto, dichiarando: "A me non sembrava il caso di scendere così in basso. Ho la verità dalla mia parte."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Stefania e Eva Grimaldi analizzano insieme a Jessica le sue dichiarazioni sul rapporto con Luca.