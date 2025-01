Grande Fratello, Javier e Zeudi abbracci e coccole nella notte: ecco cosa sta succedendo nella Casa

Mentre Helena Prestes è nel tugurio, in attesa di tornare in gioco, nella Casa c'è stato un pericoloso avvicinamento tra L'ex Miss IyTalòia e il pallavolista argentino.

Nella notte appena trascorsa, le dinamiche nella Casa del Grande Fratello hanno subito un'importante svolta che ha coinvolto Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Il loro improvviso avvicinamento, caratterizzato da coccole e frasi sdolcinate, ha scatenato il dibattito tra i fan della modella brasiliana Helena Prestes, attualmente nel tugurio in attesa del risultato del televoto.

Zeudi e Javier: Scherzo o attrazione?

Helena Prestes è tra gli ex concorrenti che potrebbero rientrare nella Casa grazie al televoto lanciato lunedì sera. I suoi sostenitori, soprattutto il gruppo degli zelena - i fan che sperano in una relazione tra Helena e Zeudi - si sono mobilitati in massa per votare e garantire il rientro della modella brasiliana. Tuttavia, la notte appena trascorsa ha messo in discussione il legame romantico tra le due ragazze, a causa dell'avvicinamento di quest'ultima con il pallavolista argentino Javier Martinez.

Nella notte, Javier ha raggiunto Zeudi nel letto, dando inizio a un dialogo confidenziale che si è presto trasformato in qualcosa di più intimo. I due hanno parlato delle dinamiche della Casa, mostrandosi favorevoli al possibile ritorno di Helena e Iago Garcia. Successivamente, Zeudi ha fatto una confessione sul bacio scambiato in precedenza con Alfonso D'Apice, definendolo un errore privo di significato.

I fan di Helena stanno monitorando l'avvicinamento tra Javier e Zeudi

Le loro parole hanno però attirato l'attenzione: "Che strano, caz.o. Zeudi, ma che cosa mi sta succedendo? Non riesco a staccarmi, non mi va.", ha detto Javier. Zeudi ha replicato: "E menomale. Che buono il tuo profumo. Mi sento una briciola tra le tue braccia, tra le tue mani. Sai come si dice a Napoli? 'Sto letto tiene 'o zucchero', perché è piacevole stare qua."

Le reazioni del pubblico

I fan di Helena si sono divisi: molti accusano Zeudi ritenendo che la giovane stia giocando con i sentimenti degli altri, mettendo in dubbio la sua sincerità. Altri ricordano le dichiarazioni di Javier e Zeudi, che quando gli ex concorrenti sono stati confinati nel tugurio, avevano menzionato la possibilità di organizzare uno scherzo a Helena,

Javier, infatti, aveva già accennato a un possibile confronto, dicendo ad Helena attraverso la porta che separa la Casa dal tugurio: "Helena, io e Zeudi dobbiamo parlarti," forse preparando il terreno al possibile scherzo. Che si tratti di una burla o di un'infatuazione reale, i fan della modella brasiliana continuano a votare per riportarla nella Casa, dove potrebbe svelare la verità dietro gli ultimi avvenimenti.

Intanto, l'attesa per il televoto è alta e le tensioni tra i concorrenti promettono di regalare ulteriori colpi di scena. Tra chi attende il ritorno di Helena e gli altri ex coinquilini con entusiasmo e chi teme nuove dinamiche, non resta che aspettare giovedì sera per scoprire quali saranno le prossime mosse dei gieffini.