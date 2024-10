Eleonora Cecere lascia il Grande Fratello: cosa è davvero successo con il marito?

Le ex Non è la Rai sono entrate nel reality di Canale 5 come un unico concorrente ma, a causa di alcuni problemi familiari, Eleonora Cecere ha dovuto lasciare il Grande Fratello.

C'è stato un vero e proprio colpo di scena nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 28 ottobre su Canale 5. Di fatto, non c'è stata nessuna eliminazione ma un concorrente ha comunque lasciato la Casa più spiata d'Italia. C'è stata grande apprensione per Eleonora Cecere che, insieme a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, ha formato il gruppo delle Non è la Rai.

Tutte e tre sono entrate al Grande Fratello come un unico concorrente e, fino a questo momento, hanno animato le vicende all'interno del reality, distinguendosi per schiettezza e simpatia. Per le tre ex stelle del programma di Mediaset era arrivato il momento della rivalsa dopo un periodo in cui sono state lontane dalle scene, ma il trio ora è diventato un duo. All'improvviso, Eleonora ha deciso di abbandonare il gioco "spontaneamente".

La scelta sofferta di Eleonora Cecere: cosa è successo con il marito

Tutto è cominciato quando la concorrente è stata chiamata da Alfonso Signorini per entrare nella Mystery Room. Già si intuiva da parte di Eleonora un po' di preoccupazione. Qui è stata raggiunta da Luigi Galdiero, il marito, ex pugile e ora produttore e regista, arrivato al GF per leggere alla moglie una lettera in cui ha spiegato i motivi per cui è entrato così all'improvviso durante il gioco. "La tua mancanza comincia a sentirsi davvero tanto" si legge nella lettera, con chiaro riferimento a Karole e Marlene, le due figlie della showgirl. "Hanno davvero tanto bisogno di te", ha aggiunto l'ex pugile. Da quel che si sa, il marito della Cecere ha chiesto di parlare con la moglie e leggere la lunga lettera perché le due figlie sentirebbero la mancanza della mamma. Luigi, in parole povere, ha chiesto alla moglie di lasciare la Casa e tornare in famiglia.

Grande Fratello, piaccia o meno sfatiamo un mito: va in onda perché è oro colato Auditel per Canale 5

Una decisione difficile per Eleonora dato che, fin dall'inizio, ha sempre affermato di sognare il Grande Fratello per rilanciare la sua carriera. Nonostante ciò, la concorrente ha deciso comunque di abbandonare il reality e tornare da marito e figlie. Dopo l'abbraccio con Luigi, Eleonora è entrata in Casa e ha salutato i suoi amici e le ragazze di Non è la Rai. "Non è stato facile e soprattutto è stato inaspettato. Spero solo che non sia successo nulla di grave", hanno detto Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi nel confessionale. Sul web, però, hanno cominciato a girare voci contrastanti su quanto è avvenuto. Si ipotizza che ci possano essere motivi ben più gravi dietro la scelta, ma al momento né Signorini e né la produzione si sono espressi a riguardo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Eleonora Cecere saluta i suoi compagni d'avventura e lascia la Casa di Grande Fratello.