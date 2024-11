Grande Fratello: Jago eliminato ma Clayton resta, Shaila piange senza lacrime, tre concorrenti in nomination

Serata surreale al reality show, con l'eliminazione di uno dei concorrenti più apprezzati della Casa e l'ingresso di Alfonso D'Apice, ex partecipante di Temptation Island.

Ieri, 4 novembre, è andata in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. Il reality show ha visto l'uscita di Iago Garcia, eliminato dal televoto. L'attore spagnolo è stato uno dei concorrenti più apprezzati di questa prima parte del programma. Francesca Petagna ha assistito, come temeva, all'ingresso di Alfonso D'Apice, il suo ex compagno, che aveva lasciato al termine di Temptation Island.

Riassunto dell'undicesima puntata del Grande Fratello

La prima parte del nuovo appuntamento del reality show, si è concentrata sulla complicata relazione tra Shaila e Lorenzo e il resto della Casa. Tornati dalla Spagna come coppia, i due hanno subito le critiche dei coinquilini. Il primo confronto si è tenuto nella Mystery Room tra Mariavittoria e l'ex velina: la specialista in chirurgia estetica ha ribadito che, a suo parere, Shaila e Lorenzo stanno recitando un copione.

Mariavittoria è convinta che l'ex velina sia tornata con Javier nei momenti in cui le mancavano le clip in trasmissione. Inoltre, dato che il pubblico ha votato Shaila e Lorenzo come preferiti, sospetta che i due abbiano deciso di mettersi insieme per guadagnare consenso tra i telespettatori. Durante il confronto, Alfonso ha provocato l'ex velina, originaria di Aversa, chiedendole: "Shaila, perché piangi sempre senza lacrime?".

Tommaso ha lasciato la Casa per andare al Gran Hermano

Negli studi del programma è intervenuta anche Diletta Leotta, che da stasera condurrà, con auricolare, la nuova edizione de La Talpa su Canale 5. La giornalista sportiva e volto di DAZN è stata protagonista di una sorpresa: è entrata nella casa fingendo di essere una nuova concorrente. Ad accoglierla è stato mandato Tommaso, che in seguito è volato in Spagna per trascorrere due giorni al Gran Hermano.

Alfonso D'Apice, che da stanotte è tornato a dormire sotto lo stesso tetto di Federica Petagna, è un nuovo concorrente del programma, come anticipato. I due si sono lasciati subito dopo la fine di Temptation Island. Durante il docu-reality, la loro relazione è sembrata un esempio di amore tossico.

I due si sono messi insieme giovanissimi, lei aveva 12 anni e lui 17. Federica ha raccontato che la gelosia di Alfonso le ha impedito di vivere; lui ora sostiene di essere cambiato, mentre lei afferma di non amarlo più. Alfonso Signorini, per motivi non del tutto chiari, sembra però desiderare un loro riavvicinamento.

Successivamente, si è ascoltata la commovente storia di Javier, che ha ricevuto in regalo un peluche di cinghialotto dalla sua amica Gessica Notaro, che recentemente lo ha pubblicamente sostenuto. Jessica Morlacchi ha letto l'esito del televoto: il pubblico ha deciso di eliminare Iago Garcia, uno dei concorrenti migliori di questa edizione. Nella Casa è rimasto Clayton Norcross, l'ex Thorne di Beautiful, la cui presenza nel programma sembra ancora senza una chiara direzione. Ecco i risultati del televoto: Mariavittoria 30,5%, Amanda 26,9%, Clayton 21,5%, Iago 21,1%.

Immunità e Nomination

Anche questa settimana, i coinquilini della Casa più spiata d'Italia e le due opinioniste hanno assegnato le immunità per il prossimo giro di nomination. Yulia ed Enzo Paolo Turchi sono stati scelti dai coinquilini, mentre Tommaso e Luca Calvani sono stati i preferiti di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Dopo le nomination, tre gieffini sono finiti al televoto, che si chiuderà lunedì prossimo: Clayton, Mariavittoria e Amanda. I due più votati saranno immuni nella puntata dell'11 novembre.

Lorenzo nomina Mariavittoria

Le Non è la Rai nominano Clayton

Helena nomina Shaila

Jessica nomina Clayton

Clayton nomina Mariavittoria

Shaila nomina Mariavittoria

Giglio nomina Mariavittoria

Amanda nomina Shaila

Javier nomina Shaila

Mariavittoria nomina Shaila

Yulia nomina Mariavittoria

Enzo Paolo Turchi nomina Clayton

Luca nomina Clayton

