Grande Fratello: Ilaria Galassi abbandona, l'eliminato è Emanuele Fiori, pioggia di nomination

La puntata del 3 febbraio 2025 ha portato via dalla casa del Grande Fratello ben due concorrenti e addirittura nove sono finiti in nomination: cosa è successo.

Durante la puntata di lunedì 3 febbraio dalla casa del Grande Fratello sono usciti in due: non soltanto Emanuele Fiori, il "legittimo" eliminato della puntata, ma anche Ilaria Galassi, che ha deciso di abbandonare spontaneamente lo show per poter tornare dai suoi cari.

Ilaria Galassi esce dal reality: "Voglio andare a dormire a casa mia"

Ilaria Galassi ha abbandonato la casa dopo più di 5 mesi

Nonostante sia passata indenne attraverso i risultati dell'ultimo televoto, Ilaria Galassi ha deciso di interrompere la sua avventura al Grande Fratello. Dopo più di cinque mesi, l'ex Non è la Rai ha comunicato ad Alfonso Signorini la propria volontà. "Stasera voglio andare a dormire a casa mia, con il mio bambino, con il mio compagno" ha confidato davanti alle telecamere.

Chi invece, volente o nolente, ha dovuto mettere fine alla sua avventura nella casa più spiata d'Italia è stato Emanuele Fiori. Il risultato del televoto ha parlato chiaro: con la più bassa percentuale di gradimento (7,29%), l'eliminato della puntata è lui.

Zeudi 26,39 %

Jessica 23,32 %

Iago 18,61 %

Giglio 14,51%

Ilaria 9,78%

Emanuele 7,29%

Chi è in nomination dopo la puntata del 3 febbraio

Iago è stato il più nominato del 3 febbraio

Dopo la puntata del lunedì, dopo aver decretato l'uscita di scena di ben due concorrenti, di cui una inattesa, Alfonso Signorini ha dato il via alle nomination della serata.

E a rischio eliminazione al momento ci sono ben nove concorrenti:

Amanda

Eva

Giglio

Iago

Javier

Jessica

Maxime

Shaila

Pamela

Iago è stato certamente il più contestato, "guadagnandosi" le nomination di Eva, Alfonso, Zeudi, Giglio, Shaila, Mariavittoria e Pamela. Lui, dal canto suo, ha fatto il nome di Eva Grimaldi. Helena ha nominato Giglio, Javier ha votato contro Shaila. Stefania Orlando e Tommaso hanno fatto il nome di Maxime, lui ha nominato Pamela. Chiara ha votato contro Javier, Amanda ha fatto il nome di Jessica, ma per la sorella Lecciso la nomination è arrivata comunque, dalla Morlacchi, che ha ricambiato il favore, e da Lorenzo.