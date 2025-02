Grande Fratello, Helena e Zeudi litigano, poi la frase shock: "Tu e le donne con la vostra scelta sessuale..."

Cadono le maschere al Grande Fratello durante la puntata di giovedì 6 febbraio. Helena Prestes e Zeudi Di Palma ha avuto un duro scambio di battute durante la pubblicità, al culmine del quale la modella brasiliana ha pronunciato una frase che ha scatenato il pubblico e i social.

"Con la tua scelta sessuale...": la frase detta a Zeudi che crea indignazione

Javier, Zeudi e Helena nella Mystery Room

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati tra i protagonisti della serata. L'argentino ha ammesso che, dopo le titubanze iniziali, ora si sente pronto a vivere una storia con la coinquilina. Lei, dal canto suo, ha confermato l'attrazione per il pallavolista ma ha anche raccontato di avere scoperto un uomo dal carattere dolce e protettivo come forse mai si sarebbe aspettata.

Come da copione, Alfonso Signorini ha interpellato Zeudi, "ex flirt" di Javier e di Helena, che si è detta molto delusa dal comportamento dell'argentino, il primo uomo che abbia destato il suo interesse dopo il suo primo fidanzatino. L'ex Miss Italia ha detto di credere nella loro storia, se è ciò che entrambi vogliono, ma di essere anche sicura che non durerà. "Credo a Javier da ieri sera" ha detto la Di Palma. "Non riuscivo a credergli perché una settimana prima diceva che non provava attrazione fisica per lei. Pensavo fosse egoista e ipocrita. L'ho rivalutato, ci credo in loro, nella storia, ma non credo che duri".

Helena Prestes

Colpita, Helena ha reagito in maniera aggressiva: "Zeudi è un po' confusa, continua a mettere in ballo l'interesse per Javier. Preferirei non commentare per non ferirla". Le parole della modella hanno innescato la reazione di Zeudi e di alcuni coinquilini presenti nel salotto, fino a quando la Prestes non ha pronunciato quella frase shock: "Tu e tante donne con la vostra scelta sessuale dovete comportarvi meglio. Sai benissimo che ero tua amica, mi comportavo come amica". Sono stati in tantissimi a commentare, via social, la battuta della modella brasiliana sulla "scelta sessuale" di Zeudi, con pareri naturalmente negativi per Helena. Anche se non manca chi la difende perchè l'infelice scelta di parole potrebbe essere giustificata dal non essere madrelingua.

Lo scontro nella casa è andato avanti anche durante la pubblicità, con la Prestes che ha cercato di spiegarsi e di mettere in luce le incongruenze nelle dichiarazioni di Zeudi. "Ora parli di attrazione fisica o qualcosa di più. Dici che hai provato qualcosa di più per Javier,hai appena detto che non hai mai sentito quello che hai sentito per lui". Zeudi ha risposto smentendola, sostenendo di non aver mai detto ciò: "Se devo parlare della mia vita...Lascia stare tu a queste cose non ci puoi arrivare. Tu non ascolti, perciò non possiamo essere amiche. Mettiti nei miei panni, non pensare sempre a te stessa".