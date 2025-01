Grande Fratello: Tommaso Franchi fa body shaming ad Alfonso D’Apice, la reazione della madre del gieffino

Le polemiche nella Casa del Grande Fratello continuano, nonostante l'intervento di Alfonso Signorini che ha invitato i coinquilini a moderare il linguaggio ricordando che anche le parole possono fare male, Tommaso Franchi ha offeso pesantemente Alfonso D'apice. La signora Maria, mamma di Alfonso è intervenuta con un post e un video sui social per condannare apertamente i comportamenti offensivi e soprannomi poco rispettosi attribuiti al figlio da parte dell'idraulico toscano.

Le offese ad Alfonso

A far discutere sono state, in particolare, alcune battute sarcastiche di Tommaso Franchi, che si è riferito a D'Apice con termini come "parrucchino", "spelacchiato" e persino "nano". In un dialogo con Mariavittoria Minghetti, Tommaso ha ironizzato sui capelli di Alfonso, chiamandolo: "Parrucchino cosa ti ha risposto? Perché ti rode il cu.o, parrucchino!"

Successivamente, parlando con la fidanzata, ha aggiunto: "No, la prossima volta mi nomina il tuo amico 'spelacchiato'. Quanto ci scommetti? Sicuro!" Queste prese in giro non sono passati inosservate, scatenando la ereazione della signora Maria, che ha definito le parole di Tommaso gratuite, di cattivo gusto e lesive della dignità del figlio.

Tommaso Franchi messo sotto accusa per body shaming

La madre del gieffino interviene sui social

La signora Maria ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere Alfonso, scrivendo su Instagram: "Non ho mai espresso un mio giudizio su nessun concorrente del Grande Fratello, ma stasera sono così delusa per alcune parole usate nei confronti di mio figlio: stempiato, parrucchino, spelacchiato, nano, accompagnate da risate ciniche. Penso siano parole che non fanno male solo ad una mamma, ma anche a chi, per malattia o calvizie precoce, vive con difficoltà in una società che esalta la perfezione."

Nel video successivo, la mamma di Alfonso ha ribadito il suo disappunto, affermando: "Alfonso non ha il parrucchino. Ma anche se lo avesse, non dovrebbe dare conto a nessuno. Tutte le persone sono importanti, indipendentemente dai loro difetti fisici. Spero che il Grande Fratello intervenga per evitare ulteriori episodi di bullismo e offese gratuite."