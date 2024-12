Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma: scatta il primo bacio, sta nascendo una nuova coppia?

Passo dopo passo, l'intesa tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma si fa sempre più evidente. Dopo sguardi intensi e momenti di coccole, nella serata di sabato 21 dicembre è arrivato il primo bacio tra la modella brasiliana e l'ex Miss Italia, segnando un momento significativo nella Casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello: nasce l'intesa tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma

L'ingresso dell'ex Miss Italia nella Casa era stato pensato inizialmente per creare dinamiche legate al suo passato flirt con Alfonso D'Apice, conosciuto dopo le registrazioni di Temptation Island. Tra i due, però, non è nato nulla di duraturo, e Alfonso ha chiarito che tra loro esiste solo una bella amicizia. Zeudi, invece, ha sorpreso tutti rivolgendosi verso Helena Prestes, con cui ha creato un rapporto intenso e inaspettato.

Alcuni rumors al di fuori della Casa avevano già suggerito che Zeudi potesse essere attratta anche dal genere femminile, e i suoi comportamenti con Helena sembrano confermare queste voci. La modella brasiliana, parlando con Luca Calvani e Maxime Mbanda, ha rivelato di aver avuto due relazioni con ragazze in passato. La prima risale ai suoi diciassette anni, mentre la seconda si è conclusa un paio di anni fa.

Helena e Zeudi sul divano della Casa

Queste confessioni hanno fatto luce su un lato più intimo della modella, che, da giorni, condivide momenti sempre più speciali con Zeudi. Durante la puntata di lunedì, sono state trasmesse alcune clip che mostravano la loro crescente complicità fatta di carezze e abbracci, alimentando il dibattito tra i gieffini e il pubblico.

Il primo bacio tra le due gieffine

Sabato sera, tra le due ragazze è scattata la magia. Il momento è avvenuto nella stanza da letto, mentre molti concorrenti si trovavano nei paraggi. Helena era sdraiata sul letto quando Zeudi si è avvicinata e l'ha baciata sulle labbra, un gesto che ha sorpreso e catturato l'attenzione del pubblico.

Grande Fratello, Helena Prestes: "Sono stata con due ragazze", ma su Zeudi non si sbilancia

Per ora, il bacio tra Helena e Zeudi sembra essere un episodio isolato davanti alle telecamere. Tuttavia, l'alchimia tra le due lascia pensare che potrebbero essere la prima coppia femminile di questa edizione del Grande Fratello. I fan del programma, che seguono con attenzione gli sviluppi in diretta, sono entusiasti all'idea che questo legame possa trasformarsi in qualcosa di più, portando una ventata di novità all'interno della Casa.

