Grande Fratello: Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto l'amore nel tugurio? Il dettaglio che conferma

Con l'avvicinarsi di San Valentino, il Grande Fratello ha concesso la possibilità, a una delle due coppie, di trascorrere una notte romantica, con tanto di cena, nel tugurio, addobbato per l'occasione con dettagli a tema. Helena Prestes e Javier Martinez sono riusciti ad aggiudicarsi il bonus. E le inquadrature della mattina dopo rivelano che potrebbero averne approfittato per fare l'amore.

La notte di passione di Helena e Javier

Javier ed Helena

Dopo una gara in piscina con l'altra unica partecipante, Shaila Gatta, la modella brasiliana è riuscita a vincere la romantica cena a base di sushi nel tugurio. Gli #Helevier, come è stata soprannominata la coppia dai fan, hanno fatto un romantico brindisi, durante il quale il pallavolista argentino ha espresso un particolare desiderio: "A cosa brindiamo? Esprimo il desiderio di non deluderti mai". Helena ha ribattuto con un più semplice: "A noi".

Dopo la romantica cena, Javier e Helena hanno potuto trascorrere nel tugurio tutto il resto della serata e della notte, lontani dagli occhi e orecchi indiscreti degli altri coinquilini. Ai fan però non è sfuggito un dettaglio, presente nelle prime immagini della mattina: l'involucro aperto di un preservativo. La foto, che ha fatto in breve il giro dei social, secondo gli utenti confermerebbe che in effetti i due neo-fidanzati hanno fatto sesso per la prima volta all'interno della Casa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Se la "notizia" dovesse essere confermata dai due diretti interessati, difficile dire quale sarà la reazione del resto dei gieffini. Sono in molti, infatti, ad aver espresso dubbi sulla coppia, a partire da Zeudi Di Palma, ex "interesse" sia di Javier che di Helena. L'ex Miss Italia, proprio nella puntata di ieri sera, ha ribadito il proprio punto di vista: Javier sarebbe confuso e la coppia è destinata a non durare.

Dura la replica di Helena, con una frase che ha aperto il dibattito sui social.