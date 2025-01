Grande Fratello anticipazioni del 13 gennaio: Jessica Morlacchi torna nella Casa, sorpresa speciale per Helena

Questa sera, 13 gennaio, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Oltre all'attesissimo verdetto del televoto eliminatorio, il ventiduesimo appuntamento sarà animato da ospiti speciali e confronti inaspettati che promettono di scuotere le dinamiche della Casa più spiata d'Italia

Un'amica di Helena torna nella Casa

La vincitrice del Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon, sarà ospite d'eccezione della puntata come anticipato poco fa da TvBlog. Grande amica di Helena Prestes, una delle concorrenti in nomination e al centro delle polemiche della scorsa settimana, Nikita interverrà per approfondire quanto accaduto e per sostenere pubblicamente la modella brasiliana.

La Pelizon si è già schierata apertamente in queste ore, utilizzando i social per invitare i fan a votare affinché la sua amica rimanga nella Casa e superi indenne questo televoto. La sua presenza in studio aggiungerà ulteriori sfumature al confronto e alle dinamiche che hanno infiammato i social e diviso i telespettatori.

Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7

Jessica Morlacchi varca la Porta Rossa per un faccia a faccia

La puntata sarà caratterizzata anche dal ritorno dell'ex voce dei Gazosa, che varcherà nuovamente la Porta Rossa per un confronto diretto con i suoi ex compagni di avventura. Secondo quanto rivelato da Federica Panicucci a Mattino 5, Jessica Morlacchi, che ha abbandonato il programma mercoledì sera, si confronterà in particolare con Helena Prestes e Luca Calvani. Questo faccia a faccia promette di essere uno dei momenti clou della serata, con Jessica pronta a chiarire e, forse, a riaccendere le dinamiche che l'hanno portata a lasciare il reality.

Al centro della puntata rimane comunque il televoto eliminatorio, che vede a rischio Luca Calvani, Tommaso Franchi, Ilaria Galassi, Helena Prestes e Shaila Gatta. Tuttavia, stando ai sondaggi online, è ormai evidente che la sfida principale sia tra Helena e Shaila, acerrime rivali sia dentro che fuori dalla Casa.

Grande Fratello, anticipazioni stasera: Shaila o Helena fuori? Sondaggi, televoto e nomination del 13 gennaio

I fandom delle due concorrenti si sono mobilitati sui social, dando vita a una vera e propria battaglia a suon di voti. Nikita Pelizon, con il suo sostegno pubblico a Helena, ha contribuito ad alimentare il dibattito delle ultime ore, rendendo il televoto uno dei più incerti e combattuti di questa edizione.