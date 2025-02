Grande Fratello: tra Helena e Javier scatta il bacio sotto le coperte? Notte di passione e tenerezze in casa

Gli utenti via social non hanno dubbi: tra Helena Prestes e Javier Martinez c'è sicuramente stato un bacio. É successo dopo la puntata del Grande Fratello, sotto le coperte. Nonostante la regia abbia subito cambiato inquadratura, quelli che si sentono nelle clip raccolte sarebbero dei rumori inequivocaboli.

Javier confessa: "C'è altro che non so nascondere"

Javier ed Helena

Durante la diretta, il pallavolista argentino aveva ammesso di sentire un certo trasporto verso Helena, ma aveva anche chiarito di non voler appiccicare nessuna etichetta al loro rapporto. Molto più interessante, però, quello che è accaduto quando le luci del salotto di Alfonso Signorini si sono spente.

In giardino è arrivata la confessione-fiume di Javier: "Prima dicevo che tra noi c'era solo amicizia e che eravamo amici al 100%. Poi, se io cerco il contatto con te, mi atteggio con te e ho bisogno di questo, significa che c'è altro che non so nascondere. Non posso non mettere in conto quello che fai per me".

E ancora: "Io sono molto diverso da te, non posso pretendere che tu sia come me e che ragioni allo stesso modo e viceversa. Tu mi dici 'quello che provo per te non è quello che tu provi per me', ma io ti rispondo adesso 'Tu che ne sai?'".

Secondo molti fan, un primo bacio ci sarebbe già stato proprio in questo momento: i due avrebbero approfittato del plaid per nasconderlo alle telecamere. Acquisterebbe così ancora più senso quello che gli ha risposto Helena: "Poi ti faccio vedere come si fa quello che hai fatto sul dondolo, nasino nasino".

Il bacio sotto le coperte dopo la diretta del Grande Fratello

È nella notte che i dubbi degli spettatori si sono trasformati in una piccola certezza: nonostante il piumone, i movimenti e i rumori provenienti dal letto in cui Helena ha raggiunto Javier non lascerebbero spazio a molti dubbi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Naturalmente le tifoserie si sono già schierate. All'indomani, c'è chi si dice disposto a credere alla sincerità di entrambi, e vederebbe anche di buon occhio la nuova coppia. Chi invece non può non notare che, tanto Helena Prestes quando Javier Martinez, hanno detto di provare attrazione per un po' troppe persone per risultare, ora, credibili. Vero interesse o semplice strategia di gioco?