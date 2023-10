Grande Fratello: Heidi a Giuseppe Garibaldi 'Non ho capito il tuo legame con Beatrice'

La storia tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi continua ad essere al centro delle discussioni dei concorrenti del Grande Fratello. Molti gieffini nella diretta di lunedì hanno espresso il loro scetticismo sui reali sentimenti della coppia. Oggi Heidi ha voluto confrontarsi con Giuseppe, chiedendogli scusa dei dubbi espressi nelle scorse ore.

Il confronto tra Heidi e Giuseppe

Heidi, finita in nomination lunedì sera ed ha rischio eliminazione nel televoto che si chiuderà giovedì se_ra, ha scelto questo momento del suo percorso nel reality show per chiarirsi con Giuseppe. "Pensavo che stessi scherzando, ma ho cambiato idea_", ha detto la ragazza di origini albanesi riferendosi, ovviamente, al rapporto con Beatrice.

La spiegazione di Giuseppe

Giuseppe ha spiegato alla coinquilina che ha avuto frequenti confronti con l'attrice di Un posto al sole, confessando di aver avuto "dubbi e perplessità" prima di affrontare i suoi veri sentimenti per Beatrice.

"Lei mi piace", ha aggiunto il concorrente che, per questa sua scelta, si è trovato tra l'incudine ed il martello, ovvero tra Beatrice ed il resto del gruppo che ha preso di mira l'attrice dall'inizio del programma. Proprio per questo, Giuseppe ha confessato ad Heidi che ora vuole vivere questo legame in maniera spontanea "senza limitazioni e senza permettere che le paure possano separarci", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Le parole di Giuseppe hanno colpito Heidi. "Ti ammiro", ha detto l'imprenditrice che, a sua volta, si è trovata coinvolta in una situazione sentimentale complicata. Da un lato, c'è Vittorio Menozzi che la considera "una compagna di scuola", mentre dall'altro c'è Massimiliano Varrese che l'ha corteggiata in modo asfissiante, come la stessa Heidi Baci ha rivelato più volte.