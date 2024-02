Grande Fratello, Greta Rossetti e i suoi triangoli amorosi: le critiche di Perla Vatiero e Marco Maddaloni

Greta Rossetti si trova nuovamente coinvolta in un triangolo amoroso, ma questa volta le critiche dei suoi coinquilini non mancano

Nella Casa del Grande Fratello morto un triangolo amoroso ne nasce un altro, l'unica figura costante di questa ambigua situazione è Greta Rossetti. L'ex tentatrice è stata nuovamente coinvolta in una dinamica che la vedrebbe contesa da due uomini e le critiche di alcuni coinquilini, in particolare Perla Vatiero e Marco Maddaloni, non sono mancate.

Il nuovo triangolo di Greta Rossetti

Greta Rossetti continua a far parlare di sé non solo per le dinamiche della Casa di Cinecittà, ma soprattutto per i suoi intricati triangoli amorosi. Dopo le vicende con Mirko e Perla, trascinate da Temptation Island al Grande Fratello e l'uscita di Vittorio Menozzi, l'ex tentatrice si è trovata sola con Sergio D'Ottavi e si è avvicinata ad Alessio Falsone.

A questo nuovo triangolo amoroso è stato dedicato uno dei segmenti dell'ultima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha posto domande ad Alessio Falsone riguardo al suo interesse per Greta Rossetti.

La dinamica della Casa del Grande Fratello

"Io mi godo l'attimo, non facevo triangoli quando giocavo a calcio, non lo farò adesso", ha chiosato subito Sergio, rispondendo al conduttore sul suo interesse per Greta. Alessio ha chiarito di non volersi immischiare nelle dinamiche preesistenti tra la Rossetti e D'Ottavi. "Non sono entrato al Grande Fratello per trovare moglie, onestamente", ha risposto Alessio.

Le critiche di Perla e Marco

Nonostante le dichiarazioni di Alessio e Sergio, alcuni inquilini della Casa non sembrano approvare le scelte di Greta e le sue nuove interazioni. A criticare l'ex tentatrice sono stati soprattutto Perla Vatiero e Marco Maddaloni.

Parlando con il judoka, Perla ha spiegato che ha cercato di far comprendere a Greta che questa modalità non è la migliore per farsi apprezzare all'interno del programma.

Maddaloni ha condiviso la sua esperienza, dicendo che anche lui ha tentato di parlare con Greta ma ha confessato di essersi arreso. "Quando le parli, inizia a usare quel tono di voce accusatorio, forse non lo fa apposta ma io faccio un passo indietro".

Alessio Falsone, coinvolto, forse suo malgrado, da Alfonso Signorini in questo triangolo nella puntata del 19 febbraio, ha accusato Greta di essere una stratega e di nascondersi dietro giochi di seduzione, come se la Rossetti fosse rimasta ancorata al personaggio della tentatrice del docureality di Maria De Filippi.