Grande Fratello, Greta Rossetti su Sergio D'Ottavi: “fidatevi solo di me”

La storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi è una delle più tormentate nate all'interno della Casa del Grande Fratello. I due ragazzi hanno annunciato più volte la rottura della loro relazione, ma il legame creatosi nel reality show sembra non essersi del tutto interrotto, come dimostrano gli avvenimenti delle ultime ore.

Le ultime novità sulla relazione tra Greta e Sergio

La prima rottura era stata annunciata dall'imprenditore laziale tramite un comunicato sul suo profilo Instagram. Poco dopo, i due avevano deciso di riprovarci, ma la situazione è tornata a complicarsi quando Sergio è partito per una vacanza solitaria a Bali. Durante il soggiorno, l'ex gieffino era stato ripreso mentre si divertiva in discoteca con un gruppo di amici.

Pochi giorni dopo, Greta Rossetti ha pubblicato un nuovo comunicato, annunciando la fine della relazione. Tra le varie cose, ha scritto: "A volte non puoi fare altro, devi solo accettare. Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati (e non credete a tutto quello che leggete)".

Una foto di Greta Rossetti

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di una follower, che affermava di aver visto l'ex coppia insieme per le strade di Torino. La ragazza ha dichiarato: "Greta e Sergio insieme oggi a Torino. Li ho beccati da Zara. Non ho fatto foto, ma posso dirti che erano insieme prima da Bershka e poi da Zara. Una bambina ha fatto delle foto con loro, quindi sicuramente verranno fuori".

Subito dopo, Greta Rossetti ha postato una storia sul suo profilo Instagram che sembra una smentita indiretta all'indiscrezione: "Se posso darvi un consiglio, ascoltate solo quello che esce dal mio profilo e dalla mia bocca. Non guardate le notizie in giro, non fatevi film, positivi o negativi. Quando sentirò di dovervi dare spiegazioni, lo farò nel mio profilo e sarò io a farlo. Tutto il resto non lo ascoltate. E un altro consiglio: giudicate di meno, perché è veramente brutto leggere alcuni commenti".