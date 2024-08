Grande Fratello, Greta Rossetti rompe il silenzio su Perla e Mirko: "Rispettate di più le persone"

Una settimana fa, Mirko Brunetti e Perla Vatiero del Grande Fratello hanno annunciato la fine della loro relazione, condividendo la notizia con i loro follower attraverso due distinti comunicati pubblicati sui rispettivi profili Instagram. La notizia della separazione ha suscitato un notevole interesse tra i fan, alimentando discussioni e speculazioni sui motivi della rottura.

Un appello al rispetto e alla privacy

Subito dopo la loro prima separazione, Mirko, durante Temptation Island 2023 si era legato a Greta Rossetti, suscitando curiosità e controversie tra i fan. Negli ultimi giorni, il nome dell'ex tentatrice è tornato al centro dell'attenzione, con alcuni che la coinvolgevano nuovamente nella fine della relazione tra i due ragazzi.

Stanca delle continue insinuazioni e voci infondate, Greta Rossetti ha deciso di intervenire e mettere fine alle speculazioni. Con un lungo post su Instagram, Greta ha espresso il suo disappunto per l'accanimento mediatico e ha chiesto rispetto, sia per lei stessa che per la sua vita privata. Nel suo messaggio, Greta ha dichiarato: "Posso dire? Sono altamente stufa, fortunatamente la mia vita è un'altra, i miei obiettivi pure. Purtroppo per tante persone che non hanno nulla da fare o meglio una vita molto triste, non è così. Ho capito di essere un'ossessione per tante persone e, mio malgrado, ho provato a togliermi con tutte le mie forze da una situazione"

Greta e Mirko a Temptation Island 2023 mostrano il tatuaggio di coppia

"Ma quelle stesse persone - ha continuato - mi vogliono più dentro di quanto pensano, dato che sono i primi a citarmi. Un consiglio, da me che sono nessuno, rispettare di più le persone che seguite non buttando benzina inutile. E soprattutto rispettate me, perché io l'ho sempre fatto con voi. Vi prego di smettere di far girare fake news".

Grande Fratello, Perla e Mirko: Marco Maddaloni commenta la rottura degli ex coinquilini

Con queste parole, Greta ha cercato di chiudere definitivamente le polemiche, invitando i fan a rispettare la sua privacy e a non alimentare ulteriori voci infondate. La fine della relazione tra Mirko e Perla, sebbene dolorosa per i protagonisti, è un capitolo che appartiene al passato, e Greta ha chiarito di voler andare avanti con la sua vita, lontano da qualsiasi forma di dramma o speculazione.