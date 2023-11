Grande Fratello, Greta Rossetti su Mirko:'Basta mi avete rotto le pal.e, può stare con chi vuole'

Perla e Mirko sono sempre più vicini: all'interno del Grande Fratello, sembra che i due ex fidanzati abbiano ritrovato la sintonia che avevano perso durante Temptation Island. Nelle ultime ore, Greta Rossetti, attuale fidanzata di Mirko, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha chiesto, tra l'altro, di non essere costantemente coinvolta nelle dinamiche del reality.

Grande Fratello: Mirko, Greta e Perla al centro dell'attenzione

L'attenzione mediatica sul triangolo amoroso tra Mirko, Greta e Perla rimane particolarmente intensa, specialmente ora che i due ex fidanzati convivono sotto lo stesso tetto nella casa più spiata d'Italia. Proprio ieri sera, Mirko e Perla hanno affrontato un chiarimento profondo che ha toccato corde emotive molto delicate, tanto che entrambi, alla fine, sono scoppiati in lacrime.

Dubbi sulla fine della relazione tra Mirko e Perla

Nonostante Perla abbia dichiarato nella recente puntata del Grande Fratello di non essere più innamorata di Mirko, molti sono convinti che i due, specialmente se la loro convivenza proseguirà, potrebbero ritornare insieme.

Greta risponde alle pressioni dei follower su Instagram

I follower di Greta hanno chiesto all'ex tentatrice di far sentire la sua voce e dire cosa ne pensa del riavvicinamento tra Perla e Mirko. In una storia di Instagram l'ex tentatrice ha scritto: "Basta, mi avete rotto...Ma chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare? Io la mia decisione l'ho già presa e come e quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò SOLO IO".

E poi, riferendosi al suo fidanzato ha detto: "Mirko è liberissimo di stare con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice. Nessuno gli ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi. Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo e mai lo farò. Perché l'amore è libertà e se lo riscoprirà con un'altra persona sarò contenta per lui. Ma non rompetemi più le pa.le però eh, che siete pesanti...Chiedo solo sincerità e rispetto, per il resto viva l'amore con chiunque esso sia".

Beatrice Luzzi ha espresso la sua opinione su Mirko e Perla

Greta Rossetti, sempre molto attiva sui social, ha messo like ad un post che riportava un commento di Beatrice Luzzi. L'attrice, chiacchierando con Fiordaliso, riferendosi a Mirko e Perla ha detto: "Lui per lei è un pezzo grosso. Uno così non lo trova più, lui può trovare di più. A me piace molto anche lei, però lui può puntare molto in alto. Lei più tanto no. Penso che lui non tornerà più con lei, ma lei tornerebbe con lui".