Grande Fratello, Greta Rossetti contro Federica Petagna: “ambigua e indecifrabile”

La dinamica sentimentale tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi all'interno della Casa del Grande Fratello ha suscitato inevitabili confronti con il triangolo amoroso che lo scorso anno ha coinvolto Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Proprio Greta, seguendo quanto accaduto, ha espresso opinioni dure nei confronti di Federica, definendola "ambigua" e sostenendo che la sua scelta sia stata dettata più da strategia che da sentimenti sinceri.

Il ritorno di fiamma

Dopo un periodo di freddezza, Federica e Alfonso si sono riavvicinati nella Casa e venerdì sera è scattato il bacio che ha riacceso i riflettori sul loro rapporto. Durante la diretta del 23 novembre, Federica ha dichiarato di voler dare una seconda possibilità alla loro storia d'amore, interrotta alla fine di Temptation Island dopo otto anni di relazione.

Tuttavia, ha anche ammesso che il flirt con l'ex tentatore appartiene ormai al passato, chiedendo ai due ragazzi di rispettare la sua decisione. Alfonso D'Apice, da parte sua, ha accolto la dichiarazione con cautela, mentre Stefano Tediosi si è detto ancora pronto a giocare le sue carte, convinto che nulla sia ancora deciso.

Federica ha scelto Alferedo ma Greta non le crede

L'intervento di Greta Rossetti

La giovane, che nella scorsa edizione del Grande Fratello aveva vissuto una dinamica simile, ha deciso di dire la sua attraverso una clip condivisa sui social. L'ex tentatrice ha duramente criticato Federica, accusandola di non essere autentica e di utilizzare la situazione per guadagnare consensi. "A mio avviso, a primo impatto, ho detto: 'Povero Stefano!'. Non conosco la storia ma questa ragazza la trovo ambigua, indecifrabile", ha esordito Greta.

"Alfonso povero, è scontato, è ovvio e lo sanno tutti - ha detto l'ex tentatrice - Però non lo so, ho visto qualche spezzone sui social: non mi piace, trovo che non sia umile, trovo che per lei sia tutto scontato, che le sia dovuto tutto. Non mi piace proprio, stra-mega-bocciata, a lei non interessa nessuno dei due. Non mi piace".

E poco dopo: "Poi non lo so, non mi attaccate, io ho visto solo questa puntata e qualche spezzone sui social. A vedere questa puntata, a mio avviso lei ha fatto una scelta televisiva per avere i consensi, perché magari ha subìto un po' fuori e ha fatto la scelta più semplice. Per questo mi dispiace sia per Alfonso che per Stefano. Non mi sembra vera. Apro e chiudo: a mio avviso non è realmente ciò che vuole, quindi fossi in Alfonso e Stefano scapperei a gambe levate! Non mi interessa sapere dietro che c'è, perché come vi ho detto conosco ben poco, però è così", ha concluso Greta Rossetti.

Grande Fratello, Clayton eliminato, Lorenzo santificato e le coppie scoppiate, sei in nomination

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Nonostante il recente riavvicinamento, Alfonso D'Apice chiede a Federica Petagna maggiore chiarezza sui suoi sentimenti.