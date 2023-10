Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi geloso di Massimiliano Varrese che vorrebbe dormire con Beatrice Luzzi

Massimiliano Varrese sembra aver dimenticato Heidi e vorrebbe condividere il letto con Beatrice Luzzi, suscitando così la gelosia di Giuseppe Garibaldi. La scenata del bidello calabrese si è consumata alla conclusione di un gioco organizzato da Vittorio, durante il quale l'attore ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni.

Il gioco di Vittorio genera malumori tra Beatrice e Giuseppe

L'organizzatore dell'evento serale per i concorrenti del Grande Fratello è stato Vittorio Menozzi, l'ingegnere che ha ideato un gioco in cui ciascun partecipante doveva formulare segretamente una domanda a un altro concorrente. La domanda sarebbe stata rivelata solo nel caso in cui l'interessato avesse perso nel gioco di "Sasso, carta, forbici".

Quando è stato il turno di Beatrice, l'attrice ha chiesto a Massimiliano con chi avrebbe voluto condividere il letto tra gli inquilini presenti nella Casa, considerando che Heidi ha abbandonato il Grande Fratello. Massimiliano ha indicato proprio Beatrice, spiegando che sarebbe stata un'opportunità per entrare più intimamente in confidenza con lei e capire cose che desiderava comprendere. Considerando la storia tra i due coinquilini, molti sono rimasti sorpresi da questa risposta. Tuttavia, Beatrice, al contrario, ha avuto conferma di una sua supposizione, esclamando: "Lo sapevo", dopo aver ascoltato le parole del suo compagno di casa.

Giuseppe Garibaldi ha reagito negativamente alla direzione che stava prendendo la conversazione e si è allontanato, con Beatrice che lo ha seguito. "Non ti preoccupare, a me piaci tu", lo ha rassicurato l'attrice. Ha anche dichiarato con sicurezza che lei e Massimiliano non diventeranno mai amici. Tuttavia, le affermazioni di Beatrice non sono riuscite a convincere completamente Giuseppe, che era ancora contrariato per le parole pronunciate da Massimiliano, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Alfonso Signorini giudica i baci tra Beatrice e Garibaldi

Alfonso Signorini, nella sua rubrica settimanale su Chi, ha risposto ai dubbi di Ilena, una lettrice del magazine, sull'autenticità dei baci tra Beatrice e Giuseppe. "Cara Ileana, le emozioni che prova Beatrice le assicuro che sono autentiche. Certo, i suoi baci verso Giuseppe non saranno appassionati, come vorremmo. Sono baci consapevoli, espressione di un rapporto fatto di presente e non di futuro, un rapporto vissuto con maturità e con quel prezioso disincanto che l'esperienza di vita ci regala.I primi a non essere convinti di questa relazione sono proprio loro, Giuseppe e Beatrice, e questa loro resistenza mi piace, perché esprime maturità", ha commentato Alfonso Signorini.