Beatrice Luzzi a Verissimo: 'Con Giuseppe Garibaldi ho messo un punto' e sulla mancata vittoria...

Beatrice Luzzi, ospite del programma Verissimo nella puntata del 31 marzo, ha discusso vari argomenti, inclusi il suo percorso al Grande Fratello, dove si è classificata al secondo posto,, la perdita del padre durante il reality e il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi.

Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Riguardo alla sua esperienza al Grande Fratello, la Luzzi ha espresso sentimenti contrastanti sul suo secondo posto, Beatrice ha detto di essere rimasta sorpresa dalla sua reazione "non ho provato rabbia", ma allo stesso tempo di esserci rimasta male per i suoi figli: "Ci tenevo per loro, devo dirti la verità, ho pensato solo alla loro delusione".

"Se avessi vinto, ne sarebbe valsa più la pena, avrei potuto giustificare più facilmente sei mesi e mezzo là dentro", ha poi aggiunto, raccontando che nei minuti finale aveva avuto la sensazione che non sarebbe stata la vincitrice del reality show.

Il rapporto con i coinquilini

Sui dissidi con i suoi coinquilini, Beatrice ha detto che spesso bisogna dire la verità anche se è cruda, e questo ha creato dei malumori con gli altri concorrenti: "Sono un pò cruda, che non significa che sono cattiva o irrispettosa, ma ho il coraggio di dire la verità che può far male sul momento ma aiuta a costruire qualcosa", ha detto Beatrice.

Beatrice Luzzi con i figli al Grande Fratello

E ancora: "Ho visto alcuni dei miei inquilini, nel corso dei mesi, riconoscermi di avergli trasmesso qualcosa d'importante e credo che questo sia arrivato anche al pubblico. Bisogna imparare a dire anche cose scomode, ma che fanno crescere. Io con i miei figli sono così e loro pure con me".

Grande Fratello, Beatrice Luzzi spiega: "Ecco perchè non ho vinto" e su Perla e Mirko...

"Ho fatto anche io degli errori, per esempio mi sono pentita, delle parole che dissi ad Angelica e le chiesi subito scusa, qualche volta avrei dovuto dare meno peso a quello che mi dicevano" e ha aggiunto "dopo venti volte che mi nominavano ho cominciato a non sperare più di costruire dei rapporti veri. Nell'ultimo mese erano tutti carini con me, perchè non potevano più nominarmi, io non li ho capiti".

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello a Verissimo

Il legame con Alessandro Cisilin e la morte di suo padre

L'ex attrice di Vivere, ha anche parlato del suo rapporto con Alessandro Cisilin, padre dei suoi figli, definendolo un amore spirituale e sottolineando il loro legame come genitori anche dopo la fine della loro relazione romantica. "Eravamo un due, ora siamo un quattro".

Beatrice ha raccontato il rapporto che la legava a suo padre, morto mentre lei era nella Casa più spiata d'Italia, di cui ammirava tutto, anche il modo in cui aveva lasciato libera la madre. "Da cinque anni non usciva più dalla camera, le gambe non lo reggevano ed aveva problemi di cuore. Sento che oggi è più sereno".

Il punto sulla storia con Giuseppe Garibaldi

Infine, riguardo al suo flirt con Giuseppe Garibaldi, fatto entrare in studio da Silvia Toffanin, Beatrice Luzzi ha dichiarato di aver messo un punto alla relazione, riconoscendo che le loro vite sono troppo diverse e che entrambi hanno commesso errori nella gestione della situazione.

"Lui non si fa capire, questo è il bello suo, perché non capisci niente. Io vengo spesso attratta da persone molto diverse da te perché mi costringono a restare curiosa - ha detto Beatrice - C'è una visione completamente diversa di alcune cose, che ci divide, degli accadimenti".

"Su alcuni piano piano ci siamo incontrati negli ultimi giorni. Anche io ho sbagliato, sono stata imprudente, non mi sono regolata. La situazione andava gestita diversamente. Dovevo aspettare a lasciarmi andare, la magia che c'era l'abbiamo veramente disintegrata, secondo me più lui di me, però lui dirà la stessa cosa", ha concluso Beatrice Luzzi.