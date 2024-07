Grande Fratello, Giselda Torresan insulta Greta Rossetti ma interviene Sergio D’Ottavi: “Sei meschina!”

Nuova polemica tra ex concorrenti del reality show che non ne vogliono sapere di abbandonare le luci dei riflettori, sia che siano al mare o che si trovino in montagna.

Una polemica senza senso è esplosa oggi su X (precedentemente conosciuto come Twitter), coinvolgendo alcune delle personalità più controverse dell'ultima edizione del Grande Fratello. Giselda Torresan, una delle concorrenti del reality, ha attaccato Greta Rossetti, ricordando il difficile passato del padre di quest'ultima, arrestato quando Greta aveva solo nove anni.

I protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, stanno animando queste calde giornate estive di luglio con polemiche e scontri a distanza. In particolare, Mirko Brunetti e Amedeo Venza hanno dato vita a una serie di discussioni pubbliche che stanno coinvolgendo anche altri ex concorrenti, che nessuno aveva chiamato in causa. Un esempio è Giselda Torresan che, intervenuta per difendere l'onore dell'imprenditore reatino, ha attaccato duramente Greta.

Per riassumere gli eventi degli ultimi giorni: tutto è iniziato con un batti e ribatti tra Mirko e Amedeo Venza. Quest'ultimo ha rivelato che, durante la festa del Grande Fratello, Mirko avrebbe detto a Greta che "le donne sono tutte tro.e". Mirko ha prontamente smentito l'uso di questi termini, ma Sergio, presente alla festa, ha confermato la versione di Amedeo.

Mirko Brunetti è al centro delle discussionni tra ex gieffini

In seguito, Giselda Torresan è stata coinvolta nella questione. Rispondendo ai follower, ha appoggiato la versione di Mirko, smentendo l'opinionista. Amedeo, a questo punto, ha rilanciato con una nuova indiscrezione: "Una persona si sarebbe presa un pugno" per sedare la rissa tra Mirko e Sergio, che ha nuovamente confermato la veridicità dei fatti, contraddicendo l'ex coinquilina.

La situazione è degenerata ulteriormente quando Giselda ha pubblicato un post su X, attaccando pesantemente Greta e tirando in ballo il passato del padre dell'ex tentatrice. "Almeno io vado sempre a testa alta, arrivo da una famiglia di buoni valori, mai una multa, mai pagato le tasse in ritardo di un giorno e mai stata chiusa dietro le sbarre. Mai fatto un mutuo, sempre lavorato onestamente", ha scritto. E in un secondo post ha aggiunto: "Ma il padre dov'è o dove è stato?".

Questo attacco ha suscitato una serie di critiche, tra cui la risposta diretta di Greta su Instagram: "Mio padre non c'è, è vero. Ma ciò non ti autorizza ad usare questo fatto contro di me. Pagare le tasse e rispettare la legge non fanno di te una persona migliore. Ti giustifichi dicendo che facciamo del male agli altri, quindi è giusto farlo anche a noi. Ma ricordati che da quando sono entrata in quella casa, non ho mai fatto del male a nessuno".

"Continuate a dipingermi come la carnefice per errori che non ho commesso ha aggiunto - Sputare odio su di me da mesi senza fondamento, in maniera totalmente gratuita con l'unico motivo dell'invidia. Io ho sofferto in silenzio senza disturbare nessuno. Ora basta, non siete miei fan, statemi alla larga, preferisco non avere fan piuttosto che avere dei fanatici come voi. Mettetevi l'anima in pace, io esisto e per fortuna non do fastidio a nessuno. Quanto a Giselda, restatene in montagna perché ragazza fai tanto la buona ma non hai sensibilità".

La parola fine, forse, l'ha messa Sergio, che sempre su Instagram ha inviato un messaggio a Giselda: "Cara Giselda, se pensi che attaccare una persona toccando argomenti privati e sensibili dimostri maturità o forza, ti sbagli di grosso. Quello che hai fatto rivela solamente quanto poco rispettosa e meschina tu sia"

Grande Fratello: Sergio D'Ottavi conferma la rissa con Mirko Brunetti smentendo anche Giselda Torresan

E ancora: "È particolarmente triste vedere che ti sei immischiata in fatti che non ti riguardano affatto, tentando di difendere situazioni in cui non sei né protagonista né parte coinvolta. Questo atteggiamento non fa che dimostrare una profonda mancanza di carattere e integrità". La polemica sembra destinata a continuare, aggiungendo ulteriori capitoli a una saga che, almeno per ora, non accenna a placarsi.