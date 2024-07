Grande Fratello: Federico Massaro parla di Beatrice e Giuseppe, e Perla e Mirko: ecco cosa pensa delle coppie

Pur non volendo parlare del reality show, il modello milanese ha risposto alle domande dei follower su alcuni degli ex concorrenti più seguiti sui social: ecco cosa ha detto

Nelle ultime ore, Federico Massaro è stato coinvolto in una polemica con Sergio D'Ottavi a seguito di alcune sue considerazioni sull'attuale fidanzato di Greta Rossetti. Nonostante le sue dichiarazioni di voler restare fuori dalle dinamiche post reality show, il modello milanese, chiacchierando con i suoi follower, ha risposto ad alcune domande su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, e su Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Federico Massaro e il Grande Fratello: riflessioni su alcuni ex coinquilini

Il modello milanese in una sessione di domande e risposte ha condiviso i suoi pensieri sulle coppie formatesi all'interno del programma, dimostrando un atteggiamento diverso a quello avuto poche ore prima, quando ha parlato di Sergio D'Ottavi. Federico ha espresso la sua felicità per la relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi,

"Io in Bea e Giuseppe ci ho sempre creduto, dentro la Casa ho visto i loro occhi ho sempre detto, non l'ho mai nascosto - ha affermato - Io ci credo ancora, e sono molto contento di come siano andate le cose, perché se pur diversi si completano. Sono una di quelle coppie che stanno bene insieme proprio perché sono diversi. Voglio molto bene ad entrambi e sono fiero di loro", ha detto dei due ex gieffini che hanno annunciato di voler lavorare insieme ad un progetto.

Giuseppe e Beatrice insieme ad un evento a Milazzo

Pur non avendo un rapporto stretto con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, Federico ha parlato positivamente di entrambi: "Non è che abbiamo questo gran rapporto, non ci frequentiamo, però fuori dalla Casa mi hanno fatto una bellissima impressione. Perla si è comportata benissimo con me, Mirko mi sta molto simpatico, so che suona strano, penso che abbia un sacco di cose belle dentro".

"Stanno benissimo insieme, sono una bella coppia, mi piace il lieto fine di chi se lo merita - ha aggiunto - Mi è molto piaciuto il modo di fare di Mirko, anche quando una cosa non gli piaceva. I suoi sono atteggiamenti di un buono e ho capito che il nostro scontro era pesato ad entrambi, perché non fa parte di noi comportarci in un certo modo. E' una persona che stimo".

Infine, Federico ha toccato il tema della relazione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, dichiarando di non essere coinvolto personalmente: "Non mi riguarda e non mi ha mai riguardato. Non sono amico di nessuno dei due, ma sul finire ci siamo chiariti con entrambi. Non sono miei amici, però mi dispiace che si siano lasciati. Non ho astio nei loro confronti", ha concluso in maniera ecumenica Federico che, dopo essersi inimicato i fan di Sergio e Greta ha pensato bene di stare in pace con le altre due fanbase più forti del Grande Fratello: i perletti e i beabaldi.