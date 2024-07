Grande Fratello, Federico accusa Sergio di bullismo. Lui risponde: "Interferisci nella mia vita privata"

Nell'ultima edizione del Grande Fratello, i concorrenti si sono accaniti principalmente su Beatrice Luzzi. Tuttavia, quando il reality show è finito e l'attrice di Vivere ha deciso di uscire dalle dinamiche del gruppo, i riflettori si sono spostati sugli scontri interni tra gli altri ex partecipanti, generando quelle tensioni che avrebbero potuto risollevare le sorti del programma e i suoi ascolti in calo. L'ultima discussione coinvolge Federico e Sergio

Grande Fratello: Tempesta di polemiche tra ex concorrenti

Nelle ultime ore, un vero e proprio uragano mediatico si è abbattuto sugli ex gieffini, scatenato da una disputa sui social tra Mirko Brunetti e Amedeo Venza. Quest'ultimo ha accusato Mirko di aver detto a Greta, durante la festa organizzata dalla produzione dopo la fine del reality show: "Le donne sono tutte tro.e." La discussione ha visto l'intervento di Sergio, che ha difeso la sua fidanzata Greta.

Di fronte a queste accuse, Mirko e Giselda hanno smentito le parole dell'esperto di gossip, mentre Sergio le ha confermate, generando ulteriori tensioni. Amedeo ha poi rivelato un nuovo dettaglio: "Qualcuno si sarebbe preso un cazzotto per separare Mirko e Sergio."

Sergio dopo la fine del Grande Fratello

Anche Federico Massaro è intervenuto nella diatriba, non avendo mai avuto un buon rapporto con Sergio D'Ottavio. In una recente intervista a Radio Radio, il modello aveva dichiarato: "Non è un segreto che a me non stia tanto simpatico Sergio. Non mi è piaciuto che abbia parlato di tradimenti nella sua storia su Instagram, vero o falso che fosse."

Grande Fratello, Giselda Torresan insulta Greta Rossetti ma interviene Sergio D'Ottavi: "Sei meschina!"

Ieri, replicando a un post di Sergio su X, Federico ha scritto: "Sai fare solo una battuta Sergio. Non hai nemmeno un minimo di fantasia. Almeno se tu avessi qualcosa da dire di intelligente... Sai solo fare il bullo e percepire. Così nella casa e così fuori. Non fai altro che dimostrarlo a tutti. Se bevessi più latte potresti crescere un minimo."

La risposta di Sergio, che ha più volte confermato la rissa con Mirko, non si è fatta attendere, e sempre su X ha scritto: "Mio caro Federico, il Grande Fratello è finito da un po', ed io, se non fosse per i tuoi interventi non richiesti, dove esprimi costantemente opinioni sulla mia vita relazionale e non, nella quale tu non sei il protagonista, ti avrei già dimenticato. Baci."

Subito dopo, Federico ha replicato con un nuovo post: "Gentiluomo. Ti sei espresso benissimo alle mie spalle, come nelle tue storie. Come quando ci sono volute due puntate per farti capire che avevi un comportamento scorretto e nonostante tutto non ti ho mai sentito chiedere scusa. Ti ho solo sentito dire: 'È brutto per la mia immagine.'"