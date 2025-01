Grande Fratello: un ex volto de L’Isola dei Famosi e Temptation Island entra nella Casa

Come aveva annunciato Alfonso Signorini presto nella casa entreranno nuovi concorrenti, domani toccherà ad un ex volto dell'isola dei Famosi.

Il Grande Fratello si prepara a regalare una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, con nuovi ingressi e dinamiche che promettono di ravvivare ulteriormente la Casa più spiata d'Italia. Dopo il ripescaggio di quattro ex concorrenti grazie al televoto, che ha riportato in gioco Eva Grimaldi, Helena Prestes, Iago Garcia e Jessica Morlacchi, nuovi volti del mondo dello spettacolo sono pronti a varcare la famosa Porta Rossa già dalla prossima puntata di lunedì sera in onda come sempre su Canale 5.

Nuovi concorrenti entrano nella Casa dopo i ripescaggi

Tra gli ingressi più attesi c'è quello di Maria Teresa Ruta, figura iconica del GF Vip 5, che potrebbe raggiungere la sua amica Stefania Orlando, con cui ha condiviso momenti indimenticabili durante quella edizione. Oltre alla Ruta, la Casa accoglierà anche Artur Dainese, noto al pubblico italiano per essere stato tentatore a Temptation Island VIP nel 2018.

Lo scorso anno ha partecipato L'Isola dei Famosi, vinta da Aras Şenol, attore turco, noto per il ruolo di Cetin Ciğerc nella soap Turca Terra Amara, in precedenza aveva preso parte a Supervivientes, versione spagnola de L'Isola. Artur, nato a Cherson, in Ucraina, ma residente a Milano fin da bambino, è un modello di successo.

Artur Dainese a L'Isola dei Famosi

Il neo gieffino ha collaborato per marchi prestigiosi come Dolce & Gabbana. Le indiscrezioni suggeriscono che Artur potrebbe inserirsi nelle dinamiche già complesse della Casa, in particolare cercando di conquistare il cuore di Helena Prestes, già al centro di un triangolo amoroso che coinvolge Javier Martinez e Zeudi Di Palma.

Grande Fratello: Luca Calvani e il mistero su Tommaso Franchi, tensioni e segreti scuotono la Casa

Nel frattempo, la puntata precedente ha visto il televoto flash dare un bonus rientro a quattro veterani: Zeudi Di Palma, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che, in caso di eliminazione, potranno tornare in gioco. In nomination, invece, troviamo un gruppo variegato di concorrenti: Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Iago Garcia e Luca Calvani, pronti a giocarsi la permanenza nella Casa.