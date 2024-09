Grande Fratello, ex vippone torna in televisione: ecco in quale programma lo vedremo

Un ex protagonista del Grande Fratello Vip torna in Televisione dopo un lungo periodo di assenza: scopri il programma e la data di messa in onda.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono stati cancellati dalla memoria collettiva di Mediaset. Dopo la fine della loro edizione, ad esempio, nessuno di loro ebbe l'opportunità di partecipare all'usuale intervista post-reality a Verissimo. La decisione sulla captatio memoriae fu presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi*, che ritenne il livello del programma al di sotto degli standard della rete.

Antonino Spinalbese torna in TV: ospite di Nunzia De Girolamo

Tuttavia, uno di quei concorrenti "dimenticati" sta per tornare sul piccolo schermo, ma non attraverso i canali Mediaset. Antonino Spinalbese, noto per essere l'ex compagno di Belén Rodriguez, sarà ospite della prima puntata di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, in onda su Rai 1 a partire da sabato 14 settembre. L'annuncio è stato fatto dalla stessa giornalista durante il programma La Vita in Diretta.

"Comincerò con Gianluca Semprini, perché abbiamo lavorato insieme durante l'estate e ci siamo trovati benissimo. Ho pensato che fosse un ottimo maschio per la prima puntata del mio programma. Ma ci saranno altri maschi. Avremo anche Antonino Spinalbese, che non appare in televisione da tantissimo tempo, e poi Chef Ruben, uno chef che cucina sui balconi e che abbiamo scoperto grazie alla rete", ha dichiarato la De Girolamo.

Antonino Spinalbese durante il Grande Fratello Vip 7

Le novità del cast di Ciao Maschio

La nuova stagione di Ciao Maschio accompagnerà il pubblico per dieci settimane, con diverse novità nel cast. Quest'anno non ci saranno più le Karma B, il duo drag che ha animato le precedenti edizioni; al loro posto arriverà la drag queen Maruska Starr, già conosciuta dal pubblico di Rai 2 come giudice di Non sono una signora condotto da Alba Parietti. Tra le novità del cast figura anche un altro ex gieffino, Giovanni Angiolini, chirurgo estetico che ha partecipato al Grande Fratello 2016 e noto nel mondo del gossip per un breve flirt con Michelle Hunziker.