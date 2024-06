Grande Fratello, Beatrice Luzzi a pranzo con un volto noto: i fan rimarranno delusi

La concorrente dell'ultima edizione del reality show è stata fotografata mentre andava a pranzo con un volto noto del gossip, e non solo, ecco perchè la notizia potrebbe dispiacere ad alcuni fan.

I fan della coppia nata nel corso del Grande Fratello, composta da Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, ricevono oggi brutte notizie. Nonostante i vari messaggi d'amore inviati dall'ex partecipante al reality, la protagonista di Vivere è stata recentemente paparazzata al ristorante con Giorgio Restelli, ex marito di Roberta Capua e ex dirigente della programmazione Mediaset.

Un incontro inaspettato: Beatrice Luzzi e Giorgio Restelli al centro dell'attenzione

Le foto pubblicate sul sito RealGossip mostrano la protagonista dell'ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini a pranzo con l'uomo che viene considerato la sua presunta nuova fiamma. Tuttavia, è importante chiarire che l'atmosfera tra i due appare informale e distesa, ma non ci sono elementi che facciano pensare all'inizio di una nuova storia d'amore.

Va sottolineato che questa è la prima volta, dopo la conclusione del Grande Fratello, che Beatrice Luzzi viene sorpresa durante un pranzo a due al ristorante. Da qui scaturiscono speculazioni riguardanti una possibile "nuova coppia" e l'idea di una "confidenza e affinità" tra i due, interrotta solo dall'inaspettata presenza del fotografo che li ha immortalati all'uscita dal locale.

Guuseppe e Beatrice in una recente foto durante un incontro a Roma

L'uomo che ha condiviso il pranzo con Beatrice è Giorgio Restelli, noto per essere stato precedentemente sposato con l'ex Miss Italia e conduttrice televisiva Roberta Capua, da cui ha poi divorziato. In passato, Restelli è stato fotografato mentre pranzava in compagnia di Belen Rodriguez. Fino al 2023, ha ricoperto il ruolo di vice Direttore Generale di Publitalia e direttore artistico di Mediaset.

Cosa ha detto Giuseppe Garibaldi in questi giorni

Questo avvicinamento tra l'attrice e l'imprenditore non è stato ben accolto dai beabaldi, i fan della coppia formata dai due amatissimi ex concorrenti, che sono stati protagonisti di un breve flirt sotto gli occhi delle telecamere del reality show di Canale 5. In questi giorni, il bidello calabrese ha più volte dichiarato la sua intenzione di riconquistare il cuore della Luzzi.

"Abbiamo vissuto emozioni forti e la nostra storia è nata in modo naturale. Poi, piano piano, il contesto e la pressione degli altri inquilini, unita alla mia poca esperienza, hanno fatto sì che tutto si rovinasse. Oggi la situazione è tranquilla ci sentiamo spesso", ha raccontato Giuseppe Garibaldi al settimanale Mio, confermando la sua voglia di riconquistare il cuore dell' ex coinquilina, come aveva scritto nella lettera aperta pubblicata su Di Più.