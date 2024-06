Grande Fratello: ex gieffina rivela: "Conosco i Ferragnez, lui non si è comportato bene"

Nuove rivelazioni sulla crisi di Chiara Ferragni e Fedez, questa volta ha parlare è un ex concorrente del reality show di Canale 5 che conosce bene la coppia, ormai vicina al divorzio.

La crisi dei Ferragnez, sempre più vicini alla separazione, è stata analizzata da una delle concorrenti dell'ultima stagione del Grande Fratello: Rosy Chin. La chef italo-cinese conosce bene la coppia, si diceva che al suo ristorante milanese ci fosse sempre un tavolo vuoto riservato a Chiara Ferragni e Fedez.

Rosy del Grande Fratello sta dalla parte di Chiara Ferragni

Nelle ultime settimane, il gossip italiano è stato investito dallo tsunami della separazione dell'ex coppia reale dello show business italiano. Il rapper e l'imprenditrice digitale si sono lasciati, travolti dai numerosi scandali, prima di tutti il pandoro-gate, ed ora vivono in appartamenti separati.

Oggi a parlare di Chiara Ferragni e Fedez è stata Rosy Chin, lo chef dell'ultima edizione del programma di Alfonso Signorini ha ospitato spesso la coppia nel suo ristorante milanese ed è apparsa in un episodio di The Ferragnez - La serie, la serie di Prime Video di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di The Ferragnez. Nella puntata Chiara va nel suo ristorante con la nonna.

Rosy al Grande Fratello

Durante un'intervista radiofonica al programma Turchesando, Rosy ha spiegato: "Sento Chiara perché le sono molto amica e le sono molto vicina. Fedez ancora non ho avuto l'occasione di sentirlo. Chiara è una patatona, le voglio un sacco di bene".

Parlando con la conduttrice Turchese Baracchi, la chef ha rimproverato Fedez per essersi fatto vedere in giro con il suo nuovo flirt: Garance Authié, modella francese di 20 anni: "Lui avrebbe dovuto avere un po' di tatto. Da mamma sono con lei. Io esco da una situazione sentimentale passata difficile molto diversa da quella che vivo oggi. Fedez avrebbe potuto aspettare prima di sbatterle in faccia la nuova fidanzata".

Nel frattempo, molti ipotizzano un flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe. I due si sono scambiati numerosi like su Instagram. Lei, inoltre, si è fatta fotografare con indosso una felpa a righe di Miu Miumm uguale a quella indossata dal rapper qualche giorno prima. L'imprenditrice, inoltre, ha usato come musica di sottofondo delle sue storie l'ultima hit di Tony Effe.