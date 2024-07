Grande Fratello, ex concorrente rivela: "Usano le mie foto per un sito di incontri gay"

Uno dei concorrenti dell'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha scoperto che qualcuno ha rubato le sue foto da internet e si spaccia per lui su un sito di incontri.

Non è una novità che, sui siti di incontri, alcuni utenti utilizzino foto di altre persone. Tuttavia, questa volta l'impostore ha scelto il volto di uno dei concorrenti più discussi dell'ultima edizione del Grande Fratello: Alessio Falsone. L'ex gieffino, il cui viso appare ora su un sito di incontri gay, è stato uno dei protagonisti della recente edizione del reality show, dove ha iniziato una relazione con Anita Olivieri, giunta al termine poche settimane dopo la fine del programma.

Qualche ora fa, attraverso le sue storie su Instagram, Alessio ha confermato le segnalazioni ricevute riguardanti il tentativo di truffa ai danni degli utenti del sito di incontri. "Amici, c'è un sito di incontri gay dove qualcuno sta usando le mie foto per il suo profilo," ha spiegato l'ex gieffino, specificando immediatamente che non era stato lui a pubblicare quelle immagini.

"Chiaramente non sono io, perché non utilizzo siti di incontri, tanto meno quelli gay, ma questo è irrilevante," ha aggiunto Alessio. "Se qualcuno di voi può segnalare il sito in questione o farmi sapere di quale si tratta, mi farebbe un grande favore.", ha concluso chiedendo aiuto ai suoi follower mentre si gode una vacanza a Bali.

Alessio discute con federico al Grande Fratello

Dopo la fine del Grande Fratello, Alessio Falsone è tornato al centro del gossip anche per la conclusione della sua relazione con Anita Olivieri, conosciuta nella Casa più spiata d'Italia. La loro storia, seguita con interesse dalle telecamere del programma, aveva portato alla rottura tra Anita e il suo storico fidanzato, Edoardo Sanson, ora legato a Nicole Murgia.

Ex concorrente del Grande Fratello contro Anita Olivieri: "Ma chi te se in**la"

I due ex fidanzati avevano annunciato la fine del loro rapporto con un post sui social. Nel frattempo, Alessio ha intrapreso una nuova carriera: da qualche settimana, ha realizzato uno dei suoi sogni, diventando allenatore di calcio. Falsone è ora alla guida della squadra Juniores de La Nuova Sondrio, come comunicato dal manager sportivo sulle pagine social del team lombardo.