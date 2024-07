Ex concorrente del Grande Fratello contro Anita Olivieri: “Ma chi te se in**la”

Le schermaglie tra ex concorrenti del Grande Fratello ora coinvolgono anche partecipanti di edizioni diverse del reality show di Canale 5. Dopo alcune dichiarazioni di Anita Olivieri, è intervenuta Guendalina Canessa, che ha partecipato alla settima edizione del programma, condotto all'epoca da Alessia Marcuzzi e vinto da Milo Coretti.

La replica di Guendalina Canessa a Anita Olivieri

Non bastavano i contrasti tra i concorrenti dell'ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini; ora, per aggiungere ulteriore pepe, nelle diatribe intervengono anche ex gieffini delle passate edizioni, come è successo recentemente dopo una dichiarazione dell'ex fidanzata di Alessio Falsone, che questa volta ha preso di mira i gossippari.

Rispondendo a una follower che le chiedeva perché gli esperti di gossip parlano sempre di lei, l'ex gieffina ha replicato: "Perché sanno che con me lavorano. Sono un argomento interessante e faccio fare click. Inizio anche a pensare che qualcuno si sia innamorato di me ormai. Se non sbaglio volevano anche il mio numero. Intanto, ogni volta che parlano di me, mi fanno pubblicità, quindi ben venga".

Guendalina Canessa del GF 7

Le parole della gieffina non sono sfuggite a una sua collega di reality molto amata: Guendalina Canessa, terza classificata nella settima edizione del Grande Fratello dietro a Milo Coretti e Alessandro Tersigni, volto noto al pubblico di Rai 1 per aver interpretato Vittorio Conti ne Il paradiso delle signore, ruolo che ha ricoperto dal 2015 fino alla fine di questa stagione, quando ha deciso di lasciare la soap.

Dopo aver letto la risposta di Anita, Guendalina non ha resistito e ha replicato: "Lavorano, ma chi te se inc..a. No va beh è uno scherzo dai", ha scritto la fiorentina sul suo profilo Instagram, condividendo la risposta dell'ex concorrente dell'ultima edizione del programma.

Anita Olivieri del Grande Fratello manda frecciatine a Nicole Murgia e all'ex fidanzato Edoardo Sanson

Guendalina, nel 2019, è entrata di nuovo nella casa più spiata d'Italia nel ruolo di disturbatrice; in quell'edizione partecipava anche Francesca De Andrè, la ragazza con cui Daniele Interrante, il suo ex marito, l'avrebbe tradita. Non è la prima volta che l'opinionista ed influencer scrive contro i concorrenti dell'ultima edizione del reality show:

"Ho letto e visto che alcuni personaggi del Grande Fratello non sono neanche stati fermati in stazione. Cavolo, dopo sei mesi di programma... nulla - aveva scrutto sui social - Poi ho sentito che uno vuole fare Striscia la Notizia, sì certo. Poi c'è quell'altra che vuole fare la comica, programmi di intrattenimento. Antipatica come la me..a", sembra che quest'ultimo commento fosse destinato sempre ad Anita Olivieri.