Grande Fratello: ex di Temptation Island nel cast della prossima edizione? Le indiscrezioni sul nome

A settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello, ma i casting per popolare la Casa più spiata d'Italia sono iniziati da qualche settimana. Negli ultimi giorni circolano le prime indiscrezioni sui potenziali concorrenti che gli autori del programma hanno contattato per i primi provini. Secondo un rumor pubblicato da Amedeo Venza, Nicola Tedde, conosciuto per la sua partecipazione alla settima edizione di Temptation Island, sarebbe uno dei possibili prossimi gieffini.

Nicola Tedde: Da Temptation Island 2019 al Grande Fratello

L'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha incoronato come vincitrice Perla Vatiero, che con Mirko Brunetti e Greta Rossetti aveva animato l'ultima edizione del viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Sembra che anche quest'anno gli autori vogliano prendere in prestito personaggi lanciati da Maria De Filippi.

Secondo i rumor riportati dell'esperto di gossip, Nicola Tedde avrebbe ricevuto un messaggio sulla sua pagina Instagram dalla produzione del reality show. Gli amanti del docu-reality lo ricorderanno come partecipante alla settima edizione del programma, andata in onda nel 2019. Nicola era entrato al resort Is Morus Relais in compagnia di Sabrina Martinengo; i due erano usciti insieme dal programma, ma nel settembre del 2021 hanno deciso di separarsi, come aveva spiegato Sabrina ai suoi follower.

Nicola Tedde durante la sua partecipazione a Temptation Island

Nicola è nato nel 1988 in Sardegna, anche se si era trasferito a Cuneo dove viveva con la sua fidanzata di allora. È un appassionato di snowboard e mountain bike race. Attualmente è single, cosa fondamentale per creare quelle dinamiche di interesse amoroso che tanto piacciono al conduttore del reality.

Ieri, sempre Amedeo Venza ha raccontato sul suo profilo Instagram che la produzione sta cercando di fare il colpo grosso portando nella Casa più spiata d'Italia Cristiano Iovino, l'uomo che avrebbe "bevuto il caffè" con Ilary Blasi. Il personal trainer è stato recentemente aggredito da un gruppo di persone, una spedizione punitiva a cui avrebbe partecipato anche Fedez, cosa che il rapper ha puntualmente smentito.