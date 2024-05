Quanto ha pagato Fedez per l'accordo con Cristiano Iovino? Ecco la cifra (altissima)

Fedez, dopo essere stato accusato di rissa e lesioni per il pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, avrebbe cercato, e ottenuto, un accordo economico per mettere fine alla questione. A rivelare l'ammontare della cifra, almeno presunto, è stato Gabriele Parpiglia nel corso di un intervento a RTL 102.5.

La somma pagata da Fedez per evitare la denuncia

Come il giornalista ha subito chiarito, la somma non è quella precisa anche perchè l'accordo è avvenuto tra gli avvocati di Fedez e di Iovino, tuttavia: "posso rivelare che si aggira tra i 400 e i 500mila euro. Inoltre, c'è la questione della vendita della villa, che potrebbe essere correlata. Con una somma del genere, Iovino non ha sporto denuncia, ma la denuncia per rissa continua d'ufficio, sebbene senza la querela formale della vittima abbia un peso minore".

La vendita a cui Parpiglia si riferisce è quella, segnalata poche ore fa da Selvaggia Lucarelli, della villa acquistata circa un anno fa da Fedez e Chiara Ferragni sul lago di Como per circa 5 milioni di euro.

Fedez denunciato per l'aggressione a Cristiano Iovino: lui nega ma le telecamere lo inchioderebbero

Cosa era successo tra il rapper e il personal trainer? Tra smentite (di Fedez) e colpi di scena (i filmati delle telecamere di sorveglianza), il caso risale alla notte tra il 21 e il 22 aprile. Dopo una lite in una discoteca di Milano, il personal trainer (balzato agli onori delle cronache rosa perchè sarebbe stato proprio lui a far scattare la scintilla del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi) era stato aggredito sotto casa, in zona City Life, da un gruppo di persone. Se la vittima aveva parlato di "sconosciuti", le telecamere di sorveglianza del complesso residenziale di via Traiano avevano presto rilevato che tra gli aggressori c'era anche Fedez, in compagnia di una ragazza bionda e di un noto ultras milanista.

Dopo aver negato il proprio coinvolgimento, una volta scattata la denuncia della polizia, Fedez avrebbe poi cercato - ed evidentemente trovato - un accordo di natura econimica con Iovino per evitare la denuncia del personal trainer.