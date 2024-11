Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi contro tutti: da Shaila e Lorenzo alla coppia di Temptation Island

Il coreografo e marito di Carmen Russo è stanco del gioco delle coppie che gli autori hanno creato nella Casa più spiata d'Italia e non fa nulla per nasconderlo.

La Casa del Grande Fratello sta diventando troppo piccola per Enzo Paolo Turchi, che inizia a soffrire la presenza di alcuni coinquilini che, a suo dire, non sono sinceri. Dopo aver criticato il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il ballerino ha espresso pareri negativi anche su altri protagonisti del reality show.

Il malumore di Enzo Paolo cresce nella Casa

In queste ore, il coreografo sta osservando il comportamento di alcuni coinquilini, analizzando come si pongono nei confronti di Shaila e Lorenzo, sia ora che sono tornati nella Casa, sia prima, quando i due ragazzi erano in Spagna per trascorrere una settimana al Gran Hermano. Enzo Paolo ritiene che queste amicizie siano solo funzionali al gioco.

"Mi infastidisce che, durante la settimana in cui non c'erano, tutti qui dentro fossero contro Shaila e Lorenzo. Adesso che sono rientrati, tutti sono vicini a loro," ha affermato Enzo Paolo. "I tarli però fanno così: piano piano rosicchiano tutto. Ora tutti gli stanno intorno perché pensano che loro siano i più importanti della Casa. Così cercano di ingraziarseli per non essere nominati. Magari sono davvero i più importanti, chi lo sa. Però non sempre i più forti arrivano alla fine in questo gioco."

Federica e Alfonso al Grande Fratello

Riferendosi a Shaila, il coreografo ha aggiunto: "Lei si crede chissà chi. Pensava di essere al mio livello nella danza... Su tutto può dire la sua, ma non su questo. Deve ancora fare molta strada prima di potersi paragonare a me," ha sostenuto Enzo Paolo, che ha anche criticato il comportamento dell'ex velina all'interno della Casa.

"Se dici che mentre sei sotto le lenzuola con una persona in realtà pensi a qualcun altro, allora non capisco il senso. In una storia di lunga durata, come quella tra me e mia moglie o quella tra Federica e Alfonso, se accade una cosa del genere significa che l'amore sta finendo," ha spiegato il marito di Carmen Russo.

"Ma in una relazione che nemmeno è iniziata, non riesco a comprendere. Poteva andare nel letto accanto, nemmeno doveva fare lo sforzo di prendere la macchina. Ognuno può fare ciò che vuole, ma io proprio non capisco. Se ami un'altra persona, allora dovresti dire a Javier: 'Non me la sento, me ne vado'."

"Se Tommaso bacerà Maica non piangerò": la promessa di Mariavittoria al Grande Fratello legata al suo passato

Parlando delle coppie, Enzo ha avuto da ridire anche su Federica e Alfonso, i nuovi arrivati. "C'è Pamela, le piacciono queste cose. Sta gestendo la situazione come se fosse un programma, li fa confrontare. Si mette li, fa domande e li fa parlare, e poi dicono sempre le stesse cose," ha detto. Javier ha commentato sarcastico: "Adesso accendono anche il falò, come a Temptation." Luca Cavani ha replicato: "Siamo passati dai Shailenzo ai Federonzo, fa anche rima". "Chiama Al Bano, fagli mandare un elicottero a prenderci," ha concluso Enzo Paolo, rivolgendosi ad Amanda Lecciso.