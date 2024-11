"Se Tommaso bacerà Maica non piangerò": la promessa di Mariavittoria al Grande Fratello legata al suo passato

Nella casa del Grande Fratello 2024 è arrivato il momento delle confessioni per Mariavittoria Minghetti che, nel raccontare un trauma e una delusione subita nel suo passato, rivela tutta la sua forza nell'affrontare i "problemi" nel rapporto (conflittuale) con Tommaso. Le riflessioni sono arrivate nella notte dopo un lungo ragionamento in merito alla temporanea uscita di scena di Tommaso Franchi, che è al Grande Fratello spagnolo, dove ha incontrato Maica.

Il passato amoroso tormentato di Mariavittoria

Per l'appunto, le confessioni sul suo passato sentimentale arrivano come una consapevolezza e afferma che, se Tommaso e Maica si avvicineranno durante la comparsata al Grande Fratello spagnolo, non ha nessuna intenzione di farsi coinvolgere dalla delusione. Ha imparato dai suoi errori perché, tempo fa, Mariavittoria ha dovuto rialzarsi dopo un tradimento e non ha intenzione di cadere nel vortice di lacrime e tristezza.

"Sono stata tradita dalla mia migliore amica e dal mio ex" ha raccontato la Minghetti. "Stavo con questo ragazzo da tanti anni e non andava più come doveva andare", ha aggiunto. "Stavamo insieme da cinque anni. A un certo punto una delle mie migliore amiche mi fa pensare. Avevo un sentore. A pelle sentivo delle cose. Sì, ci frequentavamo tutti nel gruppo e anche loro due c'erano. Poi ho scoperto che mentre io stavo ancora con lui, lei ha fatto ciò che ha fatto", continua, facendo intuire di essere stata presa in giro dal suo compagno e dalla sua migliore amica.

Da qui le considerazioni in merito a Tommaso e Maica: "Se li vedrò baciarsi non mi strapperò i capelli. Non piangerò" ammette. "Un minimo rosicherò, ma senza esagerare. Sono stata cornificata dal mio ex fidanzato con la mia migliore amica, quindi non crollerò di certo se vedrò Tommaso che bacerà la spagnola" racconta Mariavittoria. "Una cosa del genere non mi distruggerebbe. Lo potrei pure sopportare" conclude.