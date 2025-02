Grande Fratello, chi è l'eliminato e chi è in nomination dopo la puntata del 20 febbraio

Una puntata ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 20 febbraio 2025. Alfonso Signorini ha come sempre aperto la conduzione del suo format salutando il pubblico e le opinioniste e poi effettuando il collegamento con la casa più seguita d'Italia.

Il primo argomento toccato è stato proprio quello relativo alla crisi tra Tommaso e Mariavittoria, la cui sincerità è stata messa in dubbio dalle parole di Alfonso D'Apice. Questi, prima di essere eliminato la scorsa settimana, ha messo in dubbio le parole di Mariavittoria arrivando a dire come la stessa avesse dichiarato mesi prima di voler lasciare Tommaso, cosa che poi non è avvenuta. L'eliminato ha quindi fatto il suo ingresso in casa per affrontare nuovamente questo discorso con i diretti interessati, ma l'amore ha vinto su tutto.

Successivamente si è verificato un forte scontro fra le due ex amiche Helena e Zeudi, le quali si rinfacciano a vicenda di non essere "vere". Per fortuna però Helena ha avuto la possibilità di ricevere un videomessaggio dalla sorella Mariana, con la quale condivide un passato davvero molto toccante.

La situazione è poi degenerata in quanto i due gruppi della casa hanno cominciato a litigare e questo non ha fatto altro che confermare il grande malumore che si vive tra quelle quattro mura.

Grande Fratello, ecco cosa è successo nella puntata del 20 febbraio

Come sempre il televoto ha portato all'individuazione di un concorrente che purtroppo ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello. Tra Shaila, Maxime, Federico, Chiara, Mattia, Iago, Stefania, Amanda, Maria Teresa e Maria Vittoria alla fine Maxime è stato eliminato, lasciando un grande senso di commozione in tutti gli altri.

Anche Federico ha avuto la possibilità di ricevere la sua sorpresa in quanto l'ex compagna e il figlio sono venuti a trovarlo.

Ovviamente, non sono poi mancate le nomination che non hanno fatto altro che attirare nuovi malumori nella casa. Lunedì potremo quindi scoprire chi fra Iago, Giglio, Mattia, Chiara e Shaila dovrà dire definitivamente addio alla casa del Grande Fratello.