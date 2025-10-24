Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto lascia la Casa: il messaggio di Simona Ventura preoccupa tutti

Donatella Mercoledisanto ha lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi personali. La reazione di Simona Ventura sui social lascia intendere che dietro l'uscita ci sia qualcosa di serio.

Ieri sera Donatella Mercoledisanto ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. La concorrente pugliese è la terza gieffina a dover abbandonare temporaneamente il loft dei Lumina Studios: prima di lei era successo ad Anita Mazzotta e Francesca Carrara, entrambe poi rientrate nel gioco. I motivi dell'abbandono non sono stati resi noti, ma un dettaglio ha subito attirato l'attenzione del pubblico: la reazione di Simona Ventura.

Il comunicato ufficiale del Grande Fratello e la reazione di Simona Ventura

La conduttrice del reality di Canale 5 ha infatti condiviso il comunicato ufficiale del programma sulle sue storie Instagram, aggiungendo un semplice ma significativo messaggio: "Forza Donatella". Parole che non chiariscono la natura del problema, ma che lasciano intuire che la gieffina possa aver lasciato la Casa per una questione seria, forse legata a motivi di salute o familiari.

Come accaduto in precedenti circostanze, anche questa volta la produzione del Grande Fratello ha diffuso un breve comunicato ufficiale attraverso i canali social del programma: "Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali." Una formula identica a quella utilizzata nei casi di Anita e Francesca.

Donatella Mercoledisanto

I precedenti abbandoni momentanei nella Casa

Anita Mazzotta, in particolare, aveva dovuto abbandonare la Casa per l'aggravarsi delle condizioni di salute della madre, scomparsa pochi giorni dopo. La piercer romana è rientrata nel loft durante la quarta puntata del reality. Francesca Carrara, invece, era uscita solo per poche ore, sempre per ragioni personali, mentre il figlio Simone - entrato con lei nel gioco - era rimasto in Casa.

Chi è Donatella Mercoledisanto

La concorrente ha 46 anni, è pugliese, come Francesco Rana con cui non ha mai legato, e nella vita fa la casalinga. È sposata con Andrea, con cui ha due figli, e si è presentata al pubblico come una madre di famiglia solare, esuberante e con una grande voglia di divertirsi. La sua simpatia ha conquistato fin da subito i telespettatori.

Dietro il suo sorriso, però, si nasconde una storia familiare complessa. Il padre, Gianni Mercoledisanto, è stato affiliato al clan Capriati prima di diventare collaboratore di giustizia. Donatella, da sempre lontana dai social, ha scelto di prendere le distanze da quel passato, ribadendo più volte che "le colpe dei padri non devono ricadere sui figli". Ora il pubblico attende di capire cosa sia accaduto e se Donatella potrà presto fare ritorno nella Casa più spiata d'Italia.

