Grande Fratello: Cristina Plevani pubblica gli insulti ricevuti e poi litiga con Valentina Piscopo

A poche ore dalla decima puntata del Grande Fratello, Cristina Plevani, una delle opinioniste del reality, torna al centro dell'attenzione per un acceso confronto social con Valentina Piscopo, compagna di Domenico D'Alterio. L'opinionista ha anche pubblicato sulla propria pagina Instagram alcuni degli insulti ricevuti nelle ultime settimane da parte di alcuni fan del programma.

Plevani critica la Piscopo: "I 15 minuti di Warhol sono finiti"

Già nelle scorse puntate, Cristina Plevani aveva espresso giudizi severi su Valentina Piscopo, definendo alcune delle sue apparizioni nella Casa come "sceneggiate". Sui social, l'ex gieffina ha ricondiviso il messaggio di un'utente che criticava la compagna di D'Alterio, aggiungendo la frase: "I 15 minuti di Warhol sono finiti."

La risposta di Valentina Piscopo: "Una persona poco professionale"

La replica della (ex) compagna di Domenico non si è fatta attendere. In un lungo sfogo pubblicato sui social, ha dichiarato: "Non so come il GF tenga una persona del genere. Gli opinionisti devono essere seri e non schierarsi, né esporsi oltre il programma." La Piscopo ha quindi definito la Plevani "poco professionale e ridicola", invitandola a prendere esempio da Sonia Bruganelli, descritta come "seria e rispettosa dei valori". Infine ha concluso: "Mi giudichi senza conoscermi. A me la visibilità non serve."

Valentina Piscopo

Le nuove polemiche dopo il commento su Rasha

Cristina Plevani, che in studio parla poco ma commenta il Grande Fratello attivamente sui suoi profili social, è stata insultata anche per un recente giudizio su Rasha. Sul web aveva scritto: "Ribadisco il mio pensiero: a Rasha piace Rasha. A discapito di Omer. Non finge; prova affetto, gli vuole bene, ma non come lui vorrebbe."

Queste affermazioni hanno scatenato una nuova ondata di attacchi personali, alcuni dei quali estremamente pesanti e violenti. L'ex gieffina ha deciso di condividere parte degli insulti ricevuti, molti dei quali contenenti ingiurie sessiste e vere e proprie incitazioni all'odio. Tra i messaggi più duri, uno in particolare l'ha colpita:"Buttati dalla finestra, tanto non mancherai a nessuno. Sei bruttissima dentro e fuori. Sempre stata! Quante sc.pate & boc...ni ti sei fatta per un po' di attenzione?."

La riflessione di Cristina Plevani: "Fanatismo malato"

Di fronte alle aggressioni verbali ricevute, l'opinionista ha commentato: "Gli insulti, in questo periodo, sono tantissimi. Avevo messo in conto che potesse accadere, ma non è normale accettare offese gratuite solo perché siamo sui social. Tutto nasce da un fanatismo malato e cattivo. Ci si dovrebbe divertire, e invece leggo disprezzo e odio."

Sull'episodio più grave, Cristina Plevani ha aggiunto: "La frase 'Buttati dalla finestra, tanto non mancherai a nessuno', per di più scritta da una donna, mi ha scioccata. Quale mente può pensare una cosa del genere? Non la lascio passare liscia."