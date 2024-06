Il Grande Fratello corteggia una fiamma di Fedez per il cast della prossima stagione

La prossima sarà un'edizione del Grande Fratello che proverà ad avvicinarsi alla cerchia di Fedez? Così sembrerebbe dalle indiscrezioni che trapelano sul casting. La produzione del reality starebbe infatti corteggiando Garance Authiè, da tutti indicata come la nuova fiamma del rapper dopo la separazione da Chiara Ferragni.

A darne notizia è l'esperto di gossip Amedeo Venza, che aggiunge un altro dettaglio: sembra infatti che siano ben due i programmi che si stanno contendendo la modella francese classe 2004. Oltre ad Alfonso Signorini e al suo Grande Fratello, anche Milly Carlucci sarebbe interessata ad averla sulla pista di Ballando con le stelle. Il manager della Authiè starebbe vagliando entrambe le proposte.

Tutto questo mentre, ormai da qualche giorno, si rincorrono le voci sulla partecipazione al GF di Cristiano Iovino, il personal trainer coinvolto insieme a Fedez in una rissa con pestaggio (ai danni proprio di Iovino) lo scorso 21 aprile.

A questi nomi, che non sono stati ancora nè confermati nè smentiti dalla produzione del reality di Canale 5, se ne sono aggiunti alti negli scorsi giorni: pare infatti che tra i concorrenti papabili ci siano anche Paola Barale e Nicola Tedde, ex di Temptation Island.

Garance Authiè: i dettagli intimi della relazione con Fedez

Da quando è stata pizzicata mano nella mano al Gran Premio di Montecarlo con l'ex di Chiara Ferragni, la giovanissima modella francese è entrata di prepotenza nelle colonne del gossip italiano. Bionda, 20 anni, bellezza pulita e una somiglianza vaga con l'influencer di Cremona, Garance Authiè non sarebbe la solita svampita disposta a tutto per pochi minuti di celebrità. Almeno stando alle dichiarazioni di Fabrizio Corona che l'ha dipinta su Dillinger News quasi come una fine stratega.

Secondo il re dei paparazzi, Fedez sarebbe stregato dalla giovane francese che ha conosciuto al Coachella, tanto da averla perfino pregata - e pagata! - per un'apparizione nel videoclip di Sexy Shop. Il motivo da tanta adorazione e dedizione da parte del rapper starebbe sì nel classico colpo di fulmine ma anche nella strategia più antica del mondo: lei non si sarebbe ancora concessa.