Grande Fratello, otto concorrenti escono improvvisamente dalla Casa: chi sono e cosa sta succedendo

La produzione del Grande Fratello, all'indomani della diretta, ha sorpreso tutti con una decisione improvvisa. Otto concorrenti sono stati infatti portati fuori dalla Casa per raggiungere una meta ancora misteriosa. Il tutto è stato svelato attraverso i social del reality.

Chi sono i gieffini che hanno lasciato la Casa

Cinque mesi sono davvero tanti, ancor di più se si è obbligati a trascorrerli nelle condizioni che il Grande Fratello impone. Così, in vista di una finale sempre più vicina, la produzione ha deciso di fare un regalo ad alcuni inquilini.

Amanda, Mariavittoria, Shaila, Lorenzo, Giglio, Javier, Alfonso e Tommaso sono stati scelti per trascorrere una giornata all'insegna del relax.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel comunicato diffuso attraverso i social non è stata resa nota la destinazione, nè se, prima della 31a diretta di giovedì 13 febbraio il privilegio spetterà anche ad altri.

Il Grande Fratello ha eletto il primo finalista

Stefania e Lorenzo discutono

Salvo imprevisti, la data da segnare in calendario per tutti gli spettatori fedeli del reality di Canale 5 è quella del 31 marzo, giorno in cui la casa più spiata d'Italia chiuderà la porta rossa alle spalle degli ultimi concorrenti rimasti per decretare chi vincerà l'intera edizione.

Intanto nella puntata di lunedì 10 febbraio qualcuno ha già raggiunto un traguardo: è Lorenzo Spolverato, che, dopo essere stato scelto dai suoi compagni di gioco, e dopo aver superato un televoto flash - dall'esito assai discusso -, è diventato il primo finalista del Grande Fratello 18.

A lasciare la casa, non per decisione del pubblico ma propria, è stata Pamela Petrarolo, mentre la discussione, cominciata in puntata e continuata dopo, tra Stefania e Chiara circa la sincerità dei sentimenti dell'ex corteggiatrice verso Alfonso D'Apice sta continuando a incendiare animi e opionioni.